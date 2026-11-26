Jolie je potom uzvratila protutužbom, optuživši Pitta da je u alkoholiziranom stanju fizički napao nju i njihovu djecu tijekom leta zrakoplovom, što ju je i potaknulo da 2016. godine podnese zahtjev za razvod braka. Nakon istrage koju su proveli FBI i službe za zaštitu djece protiv Pitta nije podignuta optužnica, a glumac je sve optužbe odbacio.