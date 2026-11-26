francuska vinarija
Angelina Jolie i Brad Pitt riješili dugogodišnju pravnu bitku
Brad Pitt (62) i Angelina Jolie (51) stavili su točku na dugogodišnji sudski spor koji je godinama punio medijske stupce, punih deset godina nakon što su se razišli. Bivši supružnici postigli su dogovor oko vlasništva nad prestižnom francuskom vinarijom Château Miraval, koja je bila jedna od glavnih točaka prijepora u njihovu razvodu.
Oglas
"Postigli smo izvansudsku nagodbu u najboljem interesu naše obitelji i nećemo dalje komentirati ovaj slučaj", poručili su glumci u kratkoj zajedničkoj izjavi.
Od bajkovitog vjenčanja do teških međusobnih optužbi
Pitt i Jolie kupili su većinski udio u imanju Château Miraval na jugu Francuske 2008. godine, a šest godina kasnije ondje su se i vjenčali. Međutim, nakon razlaza uslijedila je iscrpljujuća pravna bitka, piše Euronews.
Pitt je tužio Jolie tvrdeći da je bez njegova dopuštenja prodala svoj udio u vinariji ruskom oligarhu Yuriju Shefleru, čime je, kako je navodio, prekršila njihov raniji dogovor da nijedna strana neće prodati svoj dio bez suglasnosti druge.
Jolie je potom uzvratila protutužbom, optuživši Pitta da je u alkoholiziranom stanju fizički napao nju i njihovu djecu tijekom leta zrakoplovom, što ju je i potaknulo da 2016. godine podnese zahtjev za razvod braka. Nakon istrage koju su proveli FBI i službe za zaštitu djece protiv Pitta nije podignuta optužnica, a glumac je sve optužbe odbacio.
Svih šestero djece bivšeg holivudskog para danas je punoljetno, a nekoliko njih u međuvremenu je iz svojih imena izbacilo očevo prezime.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas