Četrdesetak stanova u Hrvatskoj prodaje se za više od dva milijuna eura. Najskuplji čak za osam milijuna

U potrazi za najskupljim stanovima pregledali smo ovdašnje oglase, od najvećeg domaćeg internetskog oglasnika Njuškala preko specijaliziranog portala Nekretnine.hr do tražilica za nekretnine GoHome. No budući da je tamo na stotine stanova koji se nude po cijenama od milijun do milijun i pol eura, potragu smo ograničili na stanove za koje se traži dva milijuna eura i više.