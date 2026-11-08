NAJSKUPLJI NA TRŽIŠTU
Četrdesetak stanova u Hrvatskoj prodaje se za više od dva milijuna eura. Najskuplji čak za osam milijuna
U prvoj polovici ove godine prosječna cijena prodanog novog stana mimo Programa poticane stanogradnje (POS) prvi puta je premašila granicu od 3.000 eura po četvornome metru dosegavši 3.012 eura, a u Zagrebu čak 3.554 eura - navodi se u kvartalnoj analizi Nekretninski puls, publikaciji Zagrebačke banke i Ekonomskog Laba.
U toj analizi objavljenoj u listiopadu stoji kako je indeks priuštivosti stambenih nekretnina u drugom tromjesečju ove godine pao za 4,8 posto u odnosu na lani te da su u proteklih deset godina cijene postojećih stambenih objekata porasle čak 163 posto, dok je rast cijena novogradnje iznosio 103 posto.
U drugom tromjesečju ove godine cijena rabljenih nekretnina bila je 14,1 posto viša nego lani, dok je cijena novogradnje narasla 9,2 posto.
Jednostavnijim rječnikom, cijene nekretnina stalno probijaju plafon.
No što je s nekretninama koje su iznad tog plafona, kat ili dva više, u posve drugom cjenovnom rangu, nepriuštive čak i onima s iznadprosječnim plaćama?
Najviše najskupljih u Zagrebu i Opatiji
U potrazi za najskupljim stanovima pregledali smo ovdašnje oglase, od najvećeg domaćeg internetskog oglasnika Njuškala preko specijaliziranog portala Nekretnine.hr do tražilica za nekretnine GoHome. No budući da je tamo na stotine stanova koji se nude po cijenama od milijun do milijun i pol eura, potragu smo ograničili na stanove za koje se traži dva milijuna eura i više.
Takvih smo našli oko 45. Najviše ih je u Zagrebu - devetnaest, potom na Kvarneru 14, od kojih najviše u Opatiji, sedam u Dalmaciji i četiri u Istri.
Moguće da ih je više jer se neki nude u višestambenim novogradnjama pod jednim oglasom. Također, u kontinentalnoj Hrvatskoj, izuzev Zagreba, nismo uočili ijedan stan skuplji od milijun eura. Najskuplji smo našli u Velikoj Gorici - četverosobni u novogradnji površine 242 kvadrata za 848.680 eura, a potom peterosobni stan površine 196 kvadrata, također u novogradnji u Varaždinu za 825.804 eura.
Osam milijuna eura za 440 kvadrata u srcu Zagreba
Daleko najskuplji stan koji se trenutno nudi na prodaju u Hrvatskoj nalazi se na Cvjetnom trgu u Zagrebu (u Centru Cvjetni) po cijeni od osam milijuna eura.
Riječ je o luksuznom dvoetažnom penthausu površine 440 četvornih metara i garažom od 80 četvornih metara s tri parkirna mjesta, velikom terasom i privatnim dizalom.
Kako pišeu oglasu za prodaju, stan je kompletno dizajnerski uređen. Na donjoj etaži nalaze se tri prostrane spavaće sobe, dvije garderobe, dvije kupaonice, wellness, zimski vrt i predsoblje, dok su na gornjoj etaži dnevni boravak, kuhinja, sauna, fitness, zahod, garderoba i terase.
Cijena kvadrata bez garaže je 18.181 euro.
Uz taj najskuplji stan na domaćem tržištu, u Rovinju se nudi stan u novogradnji površine 249 kvadrata po cijeni od četiri milijuna eura.
Penthausi od par stotina kvadrata
U oglasima su još četiri stana po cijeni od tri ili više milijuna eura. Dva su penthausa u Kaptol centru u Zagrebu od kojih je skuplji, po ponuđenoj cijeni od 3,2 milijuna eura, također dvoetažni, četverosobni, površine 304 kvadrata, a drugi dvadeset kvadrata manji po cijeni od tri milijuna eura.
Okrugla tri milijuna eura tražena je cijena i za penthaus s bazenom površine 270 kvadrata u Malinskoj na Krku te od 167 kvadrata u splitskom kotaru Sućidar.
Taj penthaus u splitskom Sućidru nakon onog za osam milijuna u Zagrebu na Cvjetnom trgu ima najvišu cijenu kvadrata - 17.964 eura.
Većina u novogradnjama, tek nekoliko starih
Od preostalih stanova po traženoj cijeni od dva milijuna eura i više, četrnaest ih je između dva i pol i tri milijuna eura, a za ostalih dvadesetak tražene cijene su između dva i dva i pol milijuna.
Skoro svi su u novogradnjama. Onaj najskuplji, na Cvjetnom trgu u Zagrebu, nalazi se u stambeno-poslovnom kompleksu izgrađenom 2012. godine, a najstariji u ovom društvu je stan na zagrebačkom Tuškancu koji zapravo čini polovicu jedne kuće izgrađene 1930. godine. Za taj stan površine 280 kvadrata prodavatelj traži 2,7 milijuna eura ili 9.642 eura po kvadratu.
Inače, mahom se radi o mondenim stanovima na vrhovima zgrada s velikim terasama s panoramskim pogledima, nerijetko s bazenom.
Najskuplji stanovi za prodaju u Hrvatskoj
Zagreb, Cvjetni trg, 440 m2 (2012. g.) 8.000.000 €
Rovinj, 235 m2, (novogradnja) 4.000.000 €
Zagreb, Kaptol centar, 304 m2 (novogradnja) 3.200.000 €
Zagreb, Kaptol centar, 284 m2 (novogradnja) 3.000.000 €
Malinska, Dubašnica, 270 m2 (2016. g.) 3.000.000 €
Split, Sućidar, 167 m2 (2025. g.) 3.000.000 €
Deset najskupljih kvadrata stana
Zagreb, Cvjetni trg (440 m2) 18.181 €/m²
Split, Sućidar (167 m2) 17.964 €/m²
Rovinj (235 m2) 17.021 €/m²
Split, Meje (166 m2) 14.458 €/m²
Rovinj (153 m2) 14.302 €/m²
Zagreb, Nova Ves (143 m2) 14.211 €/m²
Podstrana (200 m2) 14.000 €/m²
Zagreb, Maksimir (214 m2) 13.084 €/m²
Volosko (172 m2) 12.703 €/m²
Zadar (217 m2) 11.475 €/m²
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