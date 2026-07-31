Izračuni u ovom članku temelje se na Eurostatovim podacima o bruto plaćama za 2025. godinu za zaposlenika koji radi puno radno vrijeme, nema djece i zarađuje prosječnu plaću. Budući da je kupnja nekretnine od milijun eura znatno dostupnija kućanstvima s dva prihoda, prikazano je i kako se omjer mijenja za par u kojem oba partnera primaju prosječnu plaću.