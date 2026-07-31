Kako je u ostatku Europe?
Koliku plaću trebaju imati Hrvati da bi si mogli priuštiti nekretninu od milijun eura?
Trećina prosječne bruto plaće nije dovoljna za pokrivanje mjesečne rate stambenog kredita od gotovo 3.600 eura za nekretninu vrijednu milijun eura ni u jednoj zemlji Europske unije. Najbliže tome je Luksemburg, no i tamo kupci trebaju zarađivati 1,6 puta više od prosječne plaće.
Nekretnina vrijedna milijun eura može biti običan stan u središtu Pariza ili luksuzna vila u blizini Sofije. No bez obzira na to gdje kupci žele kupiti takvu nekretninu, potreban im je prihod znatno iznad nacionalnog prosjeka.
Koliku plaću treba imati?
Euronews Business izračunao je potrebnu plaću na temelju uobičajenog modela stambenog kredita: 20 posto učešća, fiksna kamatna stopa od 3,5 posto i rok otplate od 30 godina. Pretpostavljeno je i da kupci na otplatu kredita ne troše više od 33 posto svojih bruto primanja.
To znači da kupac mora imati 200.000 eura vlastitog učešća te podići kredit od 800.000 eura.
U izračun nisu uključeni porezi na nekretnine, osiguranje, troškovi kupoprodaje ni druge naknade, a stvarni uvjeti kreditiranja razlikuju se među državama i bankama.
Mjesečna rata gotovo 3.600 eura
Prema tim pretpostavkama, godišnja otplata kredita iznosila bi 43.108 eura, odnosno 3.592 eura mjesečno.
Budući da se pretpostavlja da se za kredit izdvaja najviše 33 posto bruto prihoda, kupac bi morao imati godišnju bruto plaću od 130.631 euro ili 10.886 eura mjesečno.
Razine primanja znatno se razlikuju diljem Europe pa je takvu plaću u nekim državama lakše ostvariti nego u drugima. Razlike postoje i unutar pojedinih zemalja.
Izračuni u ovom članku temelje se na Eurostatovim podacima o bruto plaćama za 2025. godinu za zaposlenika koji radi puno radno vrijeme, nema djece i zarađuje prosječnu plaću. Budući da je kupnja nekretnine od milijun eura znatno dostupnija kućanstvima s dva prihoda, prikazano je i kako se omjer mijenja za par u kojem oba partnera primaju prosječnu plaću.
U Bugarskoj treba gotovo osam prosječnih plaća
Broj prosječnih plaća potrebnih za kupnju nekretnine od milijun eura znatno se razlikuje među europskim državama. Unutar Europske unije razlika između najnižeg i najvišeg omjera gotovo je peterostruka.
Najteža je situacija u Bugarskoj, dok su stanovnici Luksemburga najbliže tome da si mogu priuštiti takvu nekretninu. Samac bez djece u Bugarskoj koji prima prosječnu plaću morao bi zarađivati čak 7,8 prosječnih plaća, dok je u Luksemburgu potrebno 1,6 prosječnih plaća.
Između dvije i tri prosječne plaće potrebno je u:
- Danskoj (2,1)
- Irskoj (2,3)
- Belgiji (2,4)
- Austriji (2,5)
- Nizozemskoj (2,6)
- Njemačkoj (2,7)
- Finskoj (2,8)
- Švedskoj (2,8).
U tim su državama prosječni radnici najbliže mogućnosti kupnje nekretnine vrijedne milijun eura.
Među četiri najveća gospodarstva EU-a Njemačka stoji najbolje s omjerom od 2,7 prosječnih plaća, slijede Francuska (3,1), Španjolska (4,0) i Italija (4,1).
Omjer ostaje ispod četiri i u Sloveniji (3,7) te na Malti (3,9).
U deset država potrebno je više od pet prosječnih plaća
Za kupnju nekretnine od milijun eura u čak deset država EU-a potrebno je zarađivati više od pet prosječnih plaća.
Nakon Bugarske slijedi Grčka (7,2), zatim Mađarska (6,7), Slovačka (6,3) i Poljska (5,8).
Više od pet prosječnih plaća potrebno je i u:
- Rumunjskoj (5,8)
- Latviji (5,7)
- Češkoj (5,2)
- Portugalu (5,2)
- Hrvatskoj (5,2).
Estonija je točno na omjeru od pet prosječnih plaća, pa ukupno jedanaest država zahtijeva prihod jednak pet ili više prosječnih plaća.
Dvije prosječne plaće dovoljne su samo u Luksemburgu
Kod para u kojem oba partnera primaju prosječnu plaću omjer potrebnih prihoda prepolovljen je jer se računa njihov zajednički prihod.
U Luksemburgu je potreban prihod jednak 0,8 zajedničke prosječne plaće, što znači da bi dvoje zaposlenih s prosječnim primanjima moglo zadovoljiti pretpostavljeni limit od 33 posto prihoda za otplatu kredita.
Danska je vrlo blizu s omjerom od 1,05, dok su Irska i Belgija na oko 1,2, što znači da ni dvije prosječne plaće ondje nisu dovoljne. Prema korištenoj metodologiji, Luksemburg je jedina država EU-a u kojoj bi dvoje zaposlenih s prosječnim primanjima mogli priuštiti takvu nekretninu.
U Bugarskoj bi čak i par s dvije prosječne plaće morao zarađivati gotovo četiri puta više od svojih zajedničkih primanja kako bi mogao kupiti nekretninu vrijednu milijun eura.
Kolike su prosječne plaće?
Prema Eurostatu za 2025. godinu, prosječne godišnje bruto plaće znatno se razlikuju među europskim državama.
Prosječna bruto mjesečna plaća kreće se od 1.398 eura u Bugarskoj do 6.713 eura u Luksemburgu.
Više od 4.000 eura mjesečno prosječno zarađuju i stanovnici:
- Danske (5.300 eura)
- Irske (4.708 eura)
- Belgije (4.630 eura)
- Austrije (4.306 eura)
- Nizozemske (4.167 eura).
S druge strane, prosječna bruto plaća manja od 2.000 eura zabilježena je u sedam država:
- Bugarskoj (1.398 eura)
- Grčkoj (1.510 eura)
- Mađarskoj (1.625 eura)
- Slovačkoj (1.734 eura)
- Poljskoj (1.862 eura)
- Rumunjskoj (1.885 eura)
- Latviji (1.904 eura).
To je daleko ispod potrebne mjesečne rate kredita od 3.592 eura.
Velik jaz između plaće i rate kredita
Budući da se pretpostavlja da se za kredit može izdvajati najviše trećina plaće, jedna prosječna plaća nije dovoljna ni u jednoj državi EU-a.
U Bugarskoj razlika između mjesečne rate od 3.592 eura i iznosa koji predstavlja trećinu prosječne plaće iznosi čak 3.131 euro.
U Luksemburgu je taj manjak znatno manji, ali i dalje iznosi 1.377 eura, jer trećina prosječne bruto plaće ondje iznosi 2.215 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare