Procvat luksuznih nekretnina u Europi: Koji gradovi potiču porast cijena?
Prag je predvodio europsko tržište luksuznih nekretnina u 2025. godini, dok je London zabilježio najveći pad. Globalno, dominirao je Tokio s porastom od gotovo 60 posto.
Cijene nekretnina diljem Europe rastu, a luksuzne kuće nisu iznimka. U više od polovice od otprilike 50 gradova koje prati Knight Frankovo izvješće o bogatstvu za 2026. godinu, godišnji rast cijena premašio je 3 posto u 2025. godini.
Koji gradovi potiču porast cijena luksuznih nekretnina diljem Europe i kako se europska luksuzna tržišta uspoređuju s ostatkom svijeta?
Luksuzne nekretnine su najpoželjnija i najskuplja nekretnina na određenoj lokaciji. Općenito se definiraju kao gornjih pet posto svakog tržišta po vrijednosti. Luksuzna tržišta često imaju značajnu međunarodnu pristranost u smislu profila kupaca, piše Euronews.
Prag zabilježio najveći porast
Knight Frankov Prime International Residential Index prati 100 gradova diljem svijeta, od kojih je 47 u Europi. Prag, glavni grad Češke, zabilježio je najsnažniji rast među europskim gradovima, s porastom cijena od 14,6 posto u 2025. godini.
Francuski Méribel (9%), portugalski Porto (8,5%) i španjolska Marbella (8,1%) također su zabilježili snažan rast iznad 8 posto. Još jedno francusko skijalište, Courchevel 1850, zabilježilo je porast od 6,9%. Talijanska Firenca i jezero Como zabilježili su porast od 6,7% odnosno 6,5%.
Švicarski Gstaad (5,5%), talijanski Rim (5,5%) i portugalski Quinta do Lago (5,2%) zabilježili su porast iznad 5%. Deset najboljih europskih gradova na indeksu imaju zajedničku nit, popisom dominiraju alpska skijališta, portugalska golf odmarališta i romantični kulturni gradovi.
London zabilježio najveći pad u Europi
Nisu svi europski gradovi zabilježili rast. London je zabilježio najveći pad, s padom cijena luksuznih nekretnina od 4,7 posto u 2025. godini. "London se razvija jer promjene u poreznim pravilima za bogate stanovnike smanjuju proračune i potiču neke da razmotre najam umjesto kupnje", navodi se u izvješću.
Među ostalim europskim glavnim gradovima, Madrid (5%), Oslo (4,2%) i Berlin (3,4%) zabilježili su solidne dobitke. Rast je bio skromniji u Lisabonu (2,7%), Dublinu (2,3%), Beču (1,3%), Parizu (1,3%) i Bukureštu (0,4%). Stockholm je zabilježio blagi pad od 0,7%, dok su cijene u Edinburghu ostale nepromijenjene.
Pobjednici u odabiru destinacija za stil života i odmarališta
Odredišta za stil života i odmarališta su jasni pobjednici u Europi. Alpska skijališta i mediteranska odredišta za sunce dominiraju na vrhu ljestvice. Talijanski gradovi također se ističu kao skupina.
Velike financijske prijestolnice pričaju drugačiju priču. London, Stockholm, Pariz i Milano znatno zaostaju za tržištima odmarališta.
Tokio je globalna iznimka
Cijene luksuznih nekretnina u glavnom gradu Japana porasle su za 58,5 posto u 2025. Izvješće navodi da je tržište novoizgrađenih stanova u Tokiju potaknuto nestašicom, niskim kamatnim stopama i snažnom potražnjom iz azijsko-pacifičke regije.
Dubai je zauzeo drugo mjesto s porastom od 25,1 posto, iako podaci prethode američko-izraelskom napadu na Iran i naknadnom odgovoru Teherana zemljama Perzijskog zaljeva.
Manila i Seul također su se našli među prvih pet, a svaki je zabilježio porast od oko 15-20%. Prag zaokružuje prvih pet, što ga čini najviše rangiranim europskim gradom.
"Na mnogim tržištima, luksuzne stambene nekretnine odvojile su se od šireg sektora stanovanja, potkrijepljene snagom stvaranja bogatstva", rekao je Liam Bailey, urednik Izvješća o bogatstvu.
"Dok su glavna tržišta i dalje izložena širim ekonomskim pritiscima, tempo kojim se stvara bogatstvo pomaže u održavanju otpornosti potražnje za luksuznim nekretninama, čak i unatoč nedavnoj volatilnosti troškova duga", dodao je.
Najveći gubici u Kini i Kanadi
Kineski Guangzhou zabilježio je najveći pad, s padom cijena luksuznih nekretnina od 12,2%. Shenzhen (7,2%), Šangaj (5%) i Peking (4,9%) također su među najvećim globalnim padovima, što ukazuje na široko usporavanje u kineskim gradovima.
Kanadski Toronto i Vancouver zabilježili su pad od oko 7%. Cijene kuća u EU porasle su za 5,5% godišnje u posljednjem tromjesečju 2025., a tržišta pogodna za turiste poput Portugala, Hrvatske i Španjolske zabilježila su još jače dobitke prema Eurostatu.
