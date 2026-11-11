„Danas smo u saborsku proceduru uputili prijedlog izmjena Zakona o javnom okupljanju kojima tražimo da ispred bolnica ne može biti javnog okupljanja. Time bi se zabranilo bilo kakvo okupljanje ispred bolnica, bez obzira na broj okupljenih jer bi zabrana vrijedila i za jednu osobu, 100 metara od ulaza”, kazala je Mrak Taritaš na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.