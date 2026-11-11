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molitelji ispred bolnica

Mrak Taritaš: Žene su Plenkoviću nevažne, važne postanu samo pred izbore

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Hina
|
11. stu. 2026. 12:38
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Anka Mrak Taritas. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš (GLAS) izvijestila je u srijedu da traži izmjene Zakona o javnom okupljanju kako bi se zabranilo okupljanje molitelja na ulazima u bolnice i time zaštitilo žene od pritiska i uznemiravanja u osobito osjetljivom trenutku za njih.

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„Danas smo u saborsku proceduru uputili prijedlog izmjena Zakona o javnom okupljanju kojima tražimo da ispred bolnica ne može biti javnog okupljanja. Time bi se zabranilo bilo kakvo okupljanje ispred bolnica, bez obzira na broj okupljenih jer bi zabrana vrijedila i za jednu osobu, 100 metara od ulaza”, kazala je Mrak Taritaš na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Pojasnila je kako bi zabrana vrijedila za sve oblike izražavanja, uključujući i molitvu, „kojom se pokušava utjecati na slobodu odlučivanja pacijentica, stvara pritisak na osobe koje pristupaju zdravstvenim uslugama ili na zdravstvene djelatnike, narušava se privatnost pacijenata i pacijentica ili otežava slobodan i nesmetan pristup zdravstvenoj skrbi”.

Cilj izmjena je zaštititi žene od pritiska, uznemiravanja i povrede dostojanstva i privatnosti u osobito osjetljivom trenutku za njih, kada dolaze na zahvat prekida trudnoće, kazala je. Navela je kako takvu zabranu ima više europskih država, uključujući i Irsku, a, dodaje, Španjolska je otišla korak dalje i uvela posebno kazneno djelo uznemiravanja žena i medicinskog osoblja ispred klinika u kojima se vrši prekid trudnoće.

„U Hrvatskoj je malo drugačija slika jer se ovdje, nažalost, njeguje kultura nasilja prema ženama i zato ne očekujemo da će za ovaj prijedlog biti sluha”, ustvrdila je.

Kaže da je "javno pozivanje molitelja na podčinjavanje žena svake prve subote u mjesecu, maltretiranje pred bolnicama, a i unutar bolnica prizivom savjesti", institucionalno nasilje države koja ih propušta zaštititi od nasilja onda kad je vrijeme i dodatno ih traumatizira.

„Sve je to dio te kulture nasilja i svakodnevica za žene u Hrvatskoj, a događa se pod pokroviteljstvom HDZ-ove i DP-ove vlade. Andreju Plenkoviću žene su nevažne, a važne postanu samo pred izbore, iako trebaju biti važne cijelo vrijeme”, poručila je Mrak Taritaš.

Osvrnula se i na smrt pacijenta Kristijana Josipa Periša u Jankomiru, zapitavši zašto je tako dugo trebalo da se reagira te ustvrdila da reakcije ne bi ni bilo da odvjetnik obitelji nije izvijestio sve nadležne.

Smatra kako taj slučaj ukazuje da u sustavu zdravstva nešto ozbiljno nije u redu te je pozvala na odgovornost bolnicu, Grad i Ministarstvo zdravstva, uz očekivanje da odgovorni podnesu ostavke.

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