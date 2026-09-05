mjesečno okupljanje
FOTO / Molitelji na Trgu. Mole se protiv "munje, grada i gay parada"
Na glavnom zagrebačkom trgu okupili su se jutros molitelji, i to uoči prosvjeda za Liku zakazanog za 12 sati.
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Riječ je o okupljanjima koja se tradicionalno održavaju prve subote u mjesecu, a molitelji se pritom okupljaju na gradskim trgovima i drugim javnim površinama.
Mole se, među ostalim, za "čednost u odijevanju", zabranu pobačaja i "duhovni autoritet muškaraca u obitelji".
Okupili su se i kontraprosvjednici sa svoijim porukama:
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