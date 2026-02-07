na misi u riječkoj katedrali
Uzinić okupio "molitelje" i kontraprosvjednike: "Među nama ne bi trebali stajati kordoni policije"
Na jutarnjoj misi u katedrali sv. Vida riječki nadbiskup Mate Uzinić postigao je ono što se do pred koji dan činilo nemoguće, piše Novi list, molitelji i oni koji im se protive zajedno su sudjelovali na misi u riječkoj prvostolnici.
Ove subote ujutro na misi u 7 sati, koju nadbiskup svakoga dana slavi u katedrali, okupilo se puno ljudi, novinara i kamera, piše Novi list.
Katedralu su uglavnom ispunili molitelji krunice i njihove obitelji koji svake prve subote u mjesecu mole ispred riječke katedrale. Na ovu su misu najavili dolazak, i na nju došli, i oni koji inače pored molitelja prosvjeduju protiv molitve na trgovima.
“Treba nam Isus. Treba nam Isus evanđelja. Treba nam Isus koji nam se objavio kao suosjećajan Bog, kao Bog sa srcem. Bog kojem je stalo do svakoga”, započeo je Uzinić svoju propovijed.
Uzinić: Među nama ne bi trebali stajati kordoni policije
Istaknuo je kako zasigurno svi koji su se okupili u katedrali, svako na svoj način, žele dobro društvu i svijetu.
„Vjerojatno svi imamo i taj Isusov osjećaj suosjećanja i blizine, to nas motivira. Ali potrebno je povući se na osamu, otvoriti se Bogu i njegovim nadahnućima. Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način.
Kako bismo mogli biti bliži Bogu, ali onda i na Božji način bliži jednim drugima. Kako bismo mogli biti zajedno. Kako među nama ne bi trebali stati i stajati kordoni policije koji nas dijele i s kojima trošimo dragocjeno vrijeme.“
Nastavio je objašnjavajući da kršćani moraju biti vidljivi u društvu i dati svoj doprinos boljitku tog društva.
„Ali to možemo tek nakon što usvojimo Isusov pogled, tek kad se naše srce ispuni suosjećanjem kao što je bilo njegovo srce ispunjeno, tek kad nećemo biti još jedan razlog podjela u našem društvu, nego ćemo postati ono što Isus želi da bude njegova Crkva. Most između ljudi i Boga i most prema braći i sestrama.“
Kolektiv prestaje s kontraprosvjedima
Podsjetimo, građanski kolektiv Dodirni mi koljena objavio je da nakon gotovo tri godine prestaje s organiziranjem i sudjelovanjem u kontraprosvjedima protiv tzv. „klečavaca“.
Kako navode u priopćenju, od samog početka nisu smatrali da je riječ o vjerskom fenomenu, već o političkoj i ideološkoj prijetnji ravnopravnom, sekularnom i demokratskom društvu.
Poruke koje su se, ističu, godinama slale s javnih trgova bile su usmjerene na podređivanje žena, ograničavanje ženskih prava i nametanje jedne isključive vizije društva u javnom prostoru.
Tijekom gotovo tri godine kontraprosvjeda, članice i članovi kolektiva sudjelovali su u širem feminističkom i građanskom otporu diljem Hrvatske, zajedno s brojnim aktivisticama, inicijativama i građankama.
Kao jedan od važnih pokazatelja društvenog otpora navode i peticiju protiv klečanja na trgovima, koju je pokrenula Sanja Sarnavka, a koja je prikupila više od 80.000 potpisa.
Promijenile se nakane klečavaca
Iz kolektiva poručuju da s kontraprosvjedima prestaju jer su se, prema njihovoj procjeni, promijenile nakane klečavaca. Fokus njihovih javnih poruka više nije izravno usmjeren na ženu kao podređenu, što Dodirni mi koljena smatraju političkom i društvenom pobjedom.
„Ta promjena nije došla sama od sebe, već je rezultat višegodišnjeg pritiska, otpora i ustrajnog aktivizma žena i njihovih saveznika diljem Hrvatske“, navode.
Ipak, upozoravaju da, s obzirom na aktualnu političku klimu u zemlji, ostaju prisutni i spremni reagirati na svaki novi pokušaj političkih akcija usmjerenih protiv ravnopravnog društva i prava žena. Za sada, kako ističu, „jasno proglašavaju pobjedu“.
Ujedno su tada i poručili da će se odazvati na poziv riječkog nadbiskupa Mate Uzinića, koji je ranije poručio da se molitva treba odvijati u crkvi, a ne na ulici.
U priopćenju su dodali da, budući da se nakane klečavaca sada većinom odnose na zadovoljštine zbog uvreda Majke Božje, odgovornost prepuštaju Crkvi i nadbiskupu da „okupi svoje stado i uvede ih natrag kući“.
Na kraju su poručili kako borba za ravnopravnost žena, slobodu i dostojanstvo ovime ne prestaje, već ulazi u novu fazu.
„Ova subota ne označava kraj borbe, nego potvrdu da se otpor uvijek isplati“, zaključio je kolektiv Dodirni mi koljena u priopćenju poslanom ranije ovog tjedna.
