Na Trgu ponovno molili krunicu, Orešković oštro poručila: "Dibidusi s ulice šalju nazadne poruke"

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu jutros je održana tradicionalna javna molitva krunice. Neki od molitelja su i klečali. Uz muškarce koji se redovito okupljaju prve subote u mjesecu, ovoga puta sudjelovala je i skupina iz Njemačke. Riječ je o muškarcima koji su doputovali na trodnevni duhovni program u organizaciji inicijative Hrvati izvan domovine.