MUŠKARCI NA KOLJENIMA
Na Trgu ponovno molili krunicu, Orešković oštro poručila: "Dibidusi s ulice šalju nazadne poruke"
Na središnjem zagrebačkom Trgu i ove je prve subote u mjesecu održana javna molitva krunice, kojoj se ovoga puta pridružila i skupina muškaraca iz Njemačke, a okupljanje je komentirala saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je sudionike oštro kritizirala.
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Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu jutros je održana tradicionalna javna molitva krunice. Neki od molitelja su i klečali. Uz muškarce koji se redovito okupljaju prve subote u mjesecu, ovoga puta sudjelovala je i skupina iz Njemačke. Riječ je o muškarcima koji su doputovali na trodnevni duhovni program u organizaciji inicijative Hrvati izvan domovine.
Kako su naveli organizatori, namjera okupljanja je povezivanje muškaraca iz Hrvatske i drugih europskih zemalja te jačanje vjere. U sklopu programa predviđeni su i posjeti Mariji Bistrici i Karlovcu.
Istodobno s molitvom održan je i protuprosvjed, tijekom kojeg su se čuli bubnjevi i pjesma. Na mjestu događaja bila je i policija.
Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na okupljanje objavom na Facebooku, u kojoj je oštro kritizirala molitelje. Pritom je otvorila pitanje uloge Crkve i njezina odnosa prema porukama koje se šalju tijekom tih okupljanja.
"Poraz naše Crkve i duha nacije"
Upitala je gdje je Crkva "kada Mariju treba obraniti od ratnika koji se pozivaju na njezin lik i ime" te zašto njezina šutnja nadilazi glasnost svećenika koji upozoravaju na problematične nakane molitelja.
"Molitvene nakane u suprotnosti su s biblijskom slikom Marije, koja nije pasivna i pokorna žena u patrijarhalnom smislu, već žena koja je svjesno i autonomno donijela ključnu odluku 'neka mi bude'. Kakav je to poraz naše Crkve i duha nacije", napisala je Orešković.
Ovakva okupljanja opisala je kao "maskirani politički performans", a ne kao izraz kršćanske tradicije ili molitve. Smatra da se pritom "Marija instrumentalizira za širenje autoritarnog odnosa muškarca prema ženi i patrijarhalnog društva".
"Dibidusi s ulice nastavljaju slati društveno nazadne poruke"
Kritizirala je i Crkvu, za koju tvrdi da ne pokazuje jedinstvo kada je riječ o ovoj temi, premda ga uspijeva postići u pitanjima koja se odnose na njezine odnose s politikom.
"Za to vrijeme dibidusi s ulice, danas potpomognuti i autobusom takvih iz Njemačke, nastavljaju slati društveno arhaične i nazadne poruke", poručila je.
Na kraju objave ironično se osvrnula i na najavljeni odlazak molitelja u marijansko svetište.
"Možda će se tamo naći makar jedan svećenik koji neće pobjeći od društvene odgovornosti Crkve. Ili ipak ne", zaključila je Orešković na Fejsu.
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