REAKCIJE NA PROSVJEDNU NOTU
Vučić na meti kritika iz Hrvatske: "Neka pogleda u ogledalo, ondje će vidjeti krivca"
Prosvjednu notu Srbije Hrvatskoj 'zbog miješanja u predstojeće parlamentarne izbore' sve su hrvatske političke opcije odbacile, uz ocjenu da je riječ o manipulaciji kojom Aleksandar Vučić, nervozan zbog studentskog pokreta, želi mobilizirati i homogenizirati srpsku javnost.
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved (HDZ) ustvrdio je da je riječ samo o još jednom pokušaju podizanja tenzija te da je to sve što Vučić čini svih ovih godina. Naglasio je da Hrvatska vodi svoju politiku, ozbiljnu i odgovornu, i ne miješa se ni na koji način u izbore u Srbiji niti je usmjerena na to što se ondje događa.
"Nažalost, prisjećamo se uloge Aleksandra Vučića u agresiji na Republiku Hrvatsku, a 35 godina poslije svjedočimo istoj retorici koja pokazuje da u Srbiji nema pomaka ka normalizaciji odnosa i shvaćanju i prihvaćanju njihove uloge u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku”, ocijenio je. Zato im, kaže, samo možemo uputiti poziv da pronađu snage da se suoče sa svojom ulogom u agresiji na Hrvatsku.
Što kažu Klisović (SDP) i Penava (DP)
Međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović ocijenio je da je diplomatska nota Srbije "potpuno bespredmetna i diplomatski pogrešna". Hrvatska se ne miješa u izbornu kampanju u Srbiji, no, čini se da Aleksandar Vučić želi umiješati Hrvatsku u izbornu kampanju u Srbiji. Cilj mu je potpuno jasan - mobilizirati svoje biračko tijelo da u što većem broju izađu na birališta i daruju mu još jedan mandat, ustvrdio je.
"Nadam se da će građani Srbije prepoznati ovu Vučićevu manipulaciju i da će izaći na birališta imajući na umu kakav život žive sada, a kakav žele živjeti u budućnosti, kao i kakvu Srbiju žele u budućnosti. Hrvatska želi stabilnu Srbiju s kojom će moći uspostaviti dobrosusjedske odnose i razvijati dobre gospodarske odnose”, poručio je Klisović.
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava smatra da je prosvjedna nota Srbije običan trik privlačenja pozornosti i Vučićevo bildanje svojih mogućnosti na predstojećim izborima. "To nema veze s istinom, ali, nažalost, kada Aleksandar Vučić progovara mora se prikazati ugroženim i zaštitnikom srpstva. Prosvjedna nota je na tom tragu i ne vidim prostora da se tumači iz drugačijeg kuta”, kazao je.
"Vučićeva i Plenkovićeva stranka iz iste su političke obitelji"
Saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić ustvrdio je da je Aleksandar Vučić ortodoksni velikosrpski huškač koji traži neprijatelje tamo gdje ih ne bi trebao tražiti.
"Onaj tko je nanio zlo hrvatskom narodu upravo je takva politika koju danas vodi Vučić i bude li ponovno izabran, a nadam se da neće, prema Srbiji s njim na čelu Hrvatska treba dignuti armiranobetonski zid i ograditi se”, poručio je.
Njegov stranački kolega Božo Petrov dodao je da bi se Vučić, koji traži vanjskog neprijatelja kojeg nema i pokušava homogenizirati javnost, trebao okrenuti prema svojoj državi jer mladi u Srbiji nisu izašli prosvjedovati na cestu zato što im je lijepo. Do tada, naglasio je, neka nam ispostavi mjesta gdje su naši stradali.
Za zastupnicu Marijanu Puljak (Centar) to je znak Vučićeve nervoze jer mu studentski pokret u Srbiji vjerojatno stvara puno problema i onda traži krivce svuda okolo osim u sebi. Neka pogleda u ogledalo i vidjet će krivca za to stanje, poručila je.
Zastupnik Marin Živković (Možemo!) napomenuo je da uvijek ima rezervu kako komentirati odnos između Vučićeve i Plenkovićeve stranke jer "pripadaju istoj političkoj obitelji" pa bi, kao je rekao, to možda trebali riješiti unutar obitelji.
Vidim, dodao je, i sličan obrazac ponašanja između Plenkovića i njegovog odnosa prema medijima i Vučićevog odnosa prema medijima. Napad na medije u Hrvatskoj koji samo izvještavaju o tome što se događa u Srbiji zapravo je sličan obrazac kakav je neki dan pokazao i naš premijer kada je medije optužio za pristrano izvještavanje, kazao je.