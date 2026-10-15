Vučić na meti kritika iz Hrvatske: "Neka pogleda u ogledalo, ondje će vidjeti krivca"

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved (HDZ) ustvrdio je da je riječ samo o još jednom pokušaju podizanja tenzija te da je to sve što Vučić čini svih ovih godina. Naglasio je da Hrvatska vodi svoju politiku, ozbiljnu i odgovornu, i ne miješa se ni na koji način u izbore u Srbiji niti je usmjerena na to što se ondje događa.