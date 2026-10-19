Počeli pregovori Vlade i sindikata: Primili ih ministri, što traže?

"Tražili smo povećanje osnovice od 9 posto od 1. siječnja 2027., isplatu naknade za prehranu od 65 eura mjesečno te razgovore o indeksaciji. Nemamo puno vremena, a naši su zahtjevi ekonomski i proračunski utemeljeni. Vlada se obvezala da će do idućeg sastanka izaći s protuprijedlogom", rekao je Rebić.