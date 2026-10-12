POVEĆANJE OSOBNOG ODBITKA
Koliko će rasti minimalac? Poslodavci nude 1087 eura, sindikati traže 1250, ali odlučuje Plenković
Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) predlaže povećanje minimalne bruto plaće s trenutačnih 1050 na 1086,75 eura u 2027. godini, odnosno za 3,5 posto. Sindikati traže znatno više, 1250 eura bruto.
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Poslodavci istodobno od Vlade traže povećanje osnovnog osobnog odbitka sa sadašnjih 600 na približno 840 eura kako bi radnici na minimalcu bili oslobođeni poreza na dohodak.
Trenutačno radnik samac s minimalnom plaćom mjesečno plaća gotovo 60 eura tog poreza.
Prespori rast osobnog odbitka
Na problem upozorava i ekonomist Instituta za javne financije Ivica Urban, koji ističe da je od 2017. do 2025. osobni odbitak porastao samo 19 posto, dok su prosječne plaće povećane 96 posto.
Prema njegovu izračunu, povećanje osobnog odbitka na 810 eura smanjilo bi prosječnu poreznu stopu s devet na 7,3 posto, piše Marina Klepo u Jutarnjem listu.
Vlada Andreja Plenkovića tek treba odlučiti o visini minimalne plaće za iduću godinu, a mogućnost povećanja osobnog odbitka razmatra se u sklopu pripreme proračuna za 2027. godinu.
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