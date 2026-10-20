Sramotna povorka u Splitu
Policija iznijela šokantne podatke o Torcidi: 23 osumnjičenika, 638 kaznenih i prekršajnih prijava
Nakon nacističkih i antisemitskih navijačkih ispada u Splitu policija je identificirala 23 osobe osumnjičene za poticanje na nasilje i mržnju. Devet ih je trenutačno u istražnom zatvoru, jedna osoba izdržava kaznu zatvora, jedan maloljetnik pušten je uz mjeru opreza, dok 12 osumnjičenika nije dostupno policiji i za njima se traga.
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Najnovije podatke iznio je zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić u HRT-ovoj emisiji "U mreži Prvog", u kojoj su o događajima u Splitu govorili i sociolog Krešimir Krolo te sigurnosni stručnjak Bruno Pavić.
Čak 212 kaznenih i 426 prekršajnih prijava
Barić je otkrio i podatak o ranijim prijavama protiv osumnjičenika. Prema njegovim riječima, 23 osobe koje se dovode u vezu s nacističkim i antisemitskim povicima imaju ukupno 212 prijava za kaznena djela i 426 prekršajnih prijava. Među kaznenim djelima za koja su ranije prijavljivani naveo je imovinske delikte, kaznena djela povezana s oružjem te drogom.
Naglasio je da policija postupa u skladu sa zakonom te da je nakon utvrđivanja sumnje na kazneno djelo i identifikacije osumnjičenika dužna poduzeti daljnje korake.
Policija otkrila koliko je navijačkih sukoba spriječila
Barić je pohvalio Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku zbog organizacije osiguranja visokorizične utakmice. Policijska operacija trajala je četiri dana, od utorka, kada su počele pristizati prve skupine Ajaxovih navijača, do petka navečer, kada su posljednji napustili Hrvatsku.
"U ta četiri dana imali smo ukupno šest sukoba navijača", rekao je Barić.
Objasnio je da je policija tri sukoba uspjela spriječiti, dok je u preostala tri brzo uspostavila javni red i mir.
"Ukupna bilanca svih tih sukoba su zapravo samo dvije osobe s lakim tjelesnim ozljedama, što govori samo za sebe o učinkovitosti policijske reakcije i intervencije", kazao je.
Na sam dan utakmice nije bilo međusobnih sukoba navijača, ali su zabilježeni sporni povici tijekom kortea i uporaba pirotehnike na stadionu.
Barić je detaljno iznio i trenutačni status 23 osumnjičenika: "Od 23 njih, u ovom trenutku 9 je u istražnom zatvoru, 1 je na izdržavanju kazne zatvora jer je u vrijeme nogometne utakmice koristio pogodnosti, 1 je maloljetnik koji je pušten uz mjere opreza, zabrane dolaska na nogometne utakmice, i njih 12 trenutno nije dostupno i za njima se traga".
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