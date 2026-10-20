Predsjednica liječničkog sindikata: "Vlada uvijek kaže da tražimo previše i da nismo realni"

"To nije napravljeno kako treba, da ne idem u detalje, sada su javne službe tražile devet posto za 2027., s tim da se možemo dogovarati oko toga, i 65 eura za topli obrok. Vlada kaže da je to previše i da nije realno, ali Vlada uvijek kaže da je previše i da nije realno, to nije ništa novo."