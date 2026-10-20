Renata Čulinović-Čaić
Predsjednica liječničkog sindikata: "Vlada uvijek kaže da tražimo previše i da nismo realni"
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, Renata Čulinović-Čaić. Govorile su o sindikalnim zahtjevima, pregovorima s vladom, rastu inflacije i troškova života te stanju rada u javnim službama.
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"Jučer je konačno održan sastanak nakon dvije požurnice koje su sindikati poslali u Ministarstvo rada, jednoglasan stav sindikata javnih službi, u kojima je Hrvatski liječnički sindikat samo jedan mali dio pa nema velikog utjecaja, jest da se osnovica, o kojoj se svake godine pregovara, prilagodi rastu inflacije", kaže Renata Čulinović-Čaić pa dodaje:
"To nije napravljeno kako treba, da ne idem u detalje, sada su javne službe tražile devet posto za 2027., s tim da se možemo dogovarati oko toga, i 65 eura za topli obrok. Vlada kaže da je to previše i da nije realno, ali Vlada uvijek kaže da je previše i da nije realno, to nije ništa novo."
"U zdravstvu imamo kaos i nered"
Čulinović-Čaić dodaje kako ne postoji protuprijedlog Vlade. Napominje da trenutačno u zdravstvu vladaju "kaos i nered".
"Nema protuprijedloga. Najavili su sljedeći tjedan ponovno sastanak. Ja bih se u kontekstu kolektivnih pregovora više usmjerila na zdravstvo, jer mi liječnici smo u javnim službama mali sindikat. U zdravstvu imamo kaos i nered, neću pretjerati ako to kažem. Mi već nekoliko godina to pokušavamo riješiti, uporno dajemo prijedloge, ne samo Ministarstvu zdravstva", kaže.
"Posljednji kolektivni ugovor u zdravstvu potpisan je 2018."
Dodaje kako je važno napomenuti da je posljednji kolektivni ugovor u zdravstvu dogovoren prije osam godina.
"Nije nevažan podatak, to bi trebalo nekoga zagolicati, da je zadnji kolektivni ugovor u zdravstvu potpisan 2018. Sve nakon toga bile su ili dopune ili dodaci. Trenutačno nema kolektivnog ugovora nego se prava iz kolektivnog ugovora primjenjuju odlukama Vlade, što nije kolektivni ugovor. I to ne sva, nego samo ona prava koja nisu regulirana Zakonom o plaćama", kaže Čulinović-Čaić.
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