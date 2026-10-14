Šimunić o istrazi Uskoka: Nikad nikome nisam naredio da prekrši zakon

"Nikad u životu nisam nikome naredio niti od ikoga tražio da prekrši zakon. Nikad od nikoga nisam uzeo ni centa, ni eura niti sam tražio ili primio bilo kakvu uslugu. Mogu svakome pogledati u oči i ponoviti danas, sutra i pred bilo kojim sudom", izjavio je Šimunić za Hinu.