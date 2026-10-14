Gradonačelnik Oroslavja
Pokrenuta istraga protiv Viktora Šimunića
Uskok je, na temelju posebnog izvješća Pnuskoka, pokrenuo istragu protiv gradonačelnika Oroslavlja zbog sumnje u namještanje poslova na manifestaciji Advent u Oroslavlju 2024., a koju je organizirao grad i gradska turistička zajednica kojom Šimunić predsjeda.
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Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da su istragom obuhvaćeni direktorica TZ Grada Oroslavlja Maja Šijan te poduzetnici Roman Rogović i Tomislav Čavka, kao i njihove tvrtke. U Uskoku ističu da se četvorka i dvije tvrtke sumnjiče za trgovanje utjecajem, poticanje na trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti.
Uskok sumnja da je Šimunić, kao gradonačelnik Oroslavlja i predsjednik TZ-a Oroslavlja, dogovorio s Rogovićem i Čavkom da će njihovim tvrtkama osigurati dobivanje poslova na Adventu u Oroslavlju 2024. godine.
U cilju realizacije postignutog dogovora, Šimunić je koristeći autoritet gradonačelnika i predsjednika TZ-a, naložio direktorici TZ-a Maji Šijan da bez provedbe postupka jednostavne nabave za uslugu najma klizališta angažira Čavkinu tvrtku, a za najam festivalskih kućica i festivalske opreme Rogovićevu tvrtku, na što je Šijan pristala.
Radi sklapanja ugovora o najmu klizališta, Čavka je Maji Šijan dostavio ponudu svoje tvrtke, nakon čega je direktorica TZ-a sukladno Šimunićevom nalogu prihvatila tu ponudu i s Čavkinom tvrtkom sklopila ugovor na iznos od 27.500 eura.
Ujedno je Šijan, u cilju stvaranja privida da je za tu uslugu proveden postupak jednostavne nabave, zatražila ponude za tu uslugu od drugih tvrtki, nakon čega je zaprimljene ponude priložila u nabavnu dokumentaciju.
Šimunića navodno teretila direktorica gradske turističke zajednice
Također je Šijan, prije odabira Rogovićeve tvtke, sukladno podacima dobivenim od Šimunića i dimenzijama tih kućica, raspisala javne pozive za kotizacije. Potom je Šijan naknadno, nakon zaključenja ugovora s ponuditeljima kotizacija za te kućice, a prema Šimunićevim uputama, izdala Rogovićevoj tvrtki narudžbenicu za najam na iznos od 18.616 eura.
Policija je po Uskokovom nalogu 10. lipnja ove godine pretražila domove i urede Šimunića i Šijan, kojom prilikom su izuzeli dokumentaciju i elektroničke uređaje.
Prema pisanju medija, pretrage su provedene u sklopu izvida pokrenutih nakon kaznenih prijava koje je protiv Šimunića podnijelo osam bivših gradskih vijećnika iz redova HDZ-a, SDP-a i HNS-a.
Šimunić je odbacio sumnje, a nakon obavljenih pretraga je ustvrdio da je Uskokovo postupanje povezano s njegovim javnim nastupima o nepravilnostima u financiranju sportskih saveza, što je tužiteljstvo odbacilo.
Nakon ispitivanja u Uskoku u ponedjeljak Šimunić je izjavio da je miran jer zna da nije uzeo ni cent. Lokalni portali objavili su da je Šimunića u Uskoku teretila Maja Šijan tvrdeći da joj je upravo on rekao da prihvati ponudu Rogovićeve tvrtke.
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