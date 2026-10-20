Stari granični prijelaz kod Gradiške ponovno u funkciji do kraja mjeseca, ali ne za sav promet

"Dio radova je izvršen a drugi dio bit će u narednih sedam do 10 dana. Stvorili su se uvjeti za otvaranje. Očekujemo da će do kraja mjeseca on profunkcionirati, samo ćemo još vidjeti u kojem kapacitetu", kazao je za javni servis RTRS Miroslav Јanković, direktor "Puteva RS".