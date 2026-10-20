Oglas

IZMEĐU HRVATSKE I BIH

Stari granični prijelaz kod Gradiške ponovno u funkciji do kraja mjeseca, ali ne za sav promet

author
Hina
|
20. lis. 2026. 12:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_190526_152149700
Ivica Galovic/PIXSELL

Stari granični prijelaz između Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji prolazi kroz Bosansku Gradišku bit će ponovo u funkciji najkasnije do kraja listopada, najavio je u utorak direktor tvrtke zadužene za sanaciju dijela mosta preko Save čije je oštećenje prouzročilo privremeni prekid graničnog prometa.

Oglas

"Dio radova je izvršen a drugi dio bit će u narednih sedam do 10 dana. Stvorili su se uvjeti za otvaranje. Očekujemo da će do kraja mjeseca on profunkcionirati, samo ćemo još vidjeti u kojem kapacitetu", kazao je za javni servis RTRS Miroslav Јanković, direktor "Puteva RS".

Pojasnio je kako će prijelaz vjerojatno biti u funkciji za osobna vozila i autobuse no o tome tek treba odlučiti Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO) koja je zadužena za upravljanje graničnim prijelazima.

Prijelaz bi ubuduće trebao ostati otvoren za sav promet

Stari prijelaz kod Gradiške, jedna od najfrekventnijih cestovnih poveznica između Hrvatske i BiH, morao je biti zatvoren u svibnju nakon što se srušio dio ograde na početnom dijelu konstrukcije mosta preko Save s bosanskohercegovačke strane.

Nakon toga sav je promet prebačen na privremenoj osnovi na novi, ranije izgrađeni prijelaz kod Novog Varoša koji je u međuvremenu dobio suglasnost UNO za trajno korištenje.

Taj bi prijelaz, kako je naznačio Janković, ubuduće trebao ostati otvoren za sav promet dok bi stari prijelaz ostao rezerviran samo za putnike.

Takav će režim biti na snazi sve dok se ne utvrdi točno stanje starog mosta preko Save izgrađenog još 1956. godine.

Janković je naznačio kako će vjerojatno biti potrebna njegova temeljita sanacija pa je moguće očekivati ponovu privremenu obustavu prometa na tom prijelazu naredne godine. "Rokovi će biti kratki i brzo ćemo to završiti", kazao je.

Teme
bih granični prijelaz bih granični prijelaz gradiška granični prijelaz s bih prijelaz gradiška stara gradiška

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ