Otvaranje novog prijelaza kod Gradiške olakšalo promet: Dio političara u BiH na nogama zbog "kršenja zakona"

Prekogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine normaliziran je nakon što je otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške a zadržavanja pri prelasku granice u srijedu prije podne su trajala od 10 do 30 minuta, izvijestio je bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK).
Novi prijelaz koji je bio spreman za otvaranje još u prosincu prošle godine no nije bio u funkciji zbog unutarnjih političkih prijepora u BiH od utorka navečer je otvoren na nakon što se urušila ograda i betonska konstrukcija ispod nje na dijelu pograničnog starog mosta preko Save kod Gradiške.
Odluku o tome donio je zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak nakon što je propao pokušaj da o takvoj mjeri odluči Vijeće ministara.
Bošnjak je pojasnio kako je temelj za takvu odluku bila hitnost situacije odnosno opcija po kojoj Ministarstvo sigurnosti ima mogućnost intervenirati otvaranjem privremenih graničnih prijelaza.
U ovom su slučaju carinici i policajci koji bi radili na starom prijelazu dobili novi raspored pa je tako izbjegnuta potreba za novom sistematizacijom radnih mjesta, prije svega carinske službe, koju već mjesecima na Upravom odboru Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) blokira član tog tijela Zijad Krnjić uvjetujući je odlukom o promjeni koeficijenata po kojima se među entitetima dijele prihodi od PDV-a.
Privremeno otvaranje graničnih prijelaza mjera je koja se usuglašava sa susjednim državama, u ovom slučaju Hrvatskom, a rješenje koje je izdalo Ministarstvo sigurnosti vrijedi tri mjeseca odnosno do 19. kolovoza.
Što će biti nakon toga nejasno je jer se tek očekuje procjena stupnja oštećenja na starom mostu kod Gradiške nakon čega bi mogla početi sanacija.
Odluku o otvaranju novog prijelaza čija je gradnja s pristupnim cestama stajala više od 100 milijuna eura pozdravili su iz delegacije EU u Sarajevu ali i prijevoznici te brojni putnici koji svakodnevno prelaze granicu a u utorak su na to čekali satima nakon što je bio zatvoren stari prijelaz kod Gradiške.
No doministra Bošnjaka zbog te su odluke odmah počeli kritizirati neki bošnjački dužnosnici i dio medija optužujući ga da ju je donio protuzakonito.
Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ustvrdio je kako se preko novog prijelaza ne mogu prevoziti robe koje podliježu carinjenju i naplati trošarina a do sada su se u zemlju uvozile preko starog prijelaza.
"Upozoravamo doministra Bošnjaka, direktora UNO-o Zorana Tegeltiju i direktora Granične policije Mirka Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i kaznenu odgovornost", poručio je Konaković koji je prigovorio i delegaciji EU jer je pozdravila otvaranje novog prijelaza koje nije utemeljeno na zakonima.
Na meti medija bliskih Stranci demokratske akcije (SDA) koja je i imenovala Krnjića u Upravni odbor UNO našao se i predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović jer je, navodno, dopustio da državom upravljaju HDZ i stranka Milorada Dodika.
Profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Davor Trlin za portal "Slobodna Bosna" je kazao kako je zakonitost otvaranja novog graničnog prijelaza upitna pa je najavio mogućnost pokretanja upravnog spora pred Sudom BiH ali i kaznene prijave protiv doministra Bošnjaka zbog navodne zloporabe službenog položaja i ovlasti.
