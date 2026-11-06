"ODMAH BI SE TESTIRAO"
Bačić o tvrdnjama Frankovića: I ja čujem da je sve više konzumenata droge
Ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se u petak na prijedlog dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića o obveznom izdržavanju zatvorske kazne za trgovinu drogom, istaknuvši kako bi to pitanje prepustio struci. Naveo je i kako i sam čuje da je sve više ljudi koji konzumiraju droge.
"Što se tiče same izmjene zakona, ja bih prepustio ministarstvu i struci da utvrde kako postupati s dilerima i sa svima koji prodaju i preprodaju drogu. Toga je doista sve više i očito je gradonačelnik ponukan saznanjima, kao što je to sam rekao, u Dubrovniku na ovaj način istupio u javnosti", odgovorio je Bačić na pitanje novinara u Omišu, gdje je održao radni sastanak o sanaciji posljedica požara.
Što se tiče testiranja na opojne droge, rekao je kako bi na to pristao "bez problema, sada, ovaj čas i uvijek".
Upitan dijeli li Frankovićev dojam da je kokain sve prisutniji u javnosti, potpredsjednik Vlade rekao je kako se ne susreće često s ljudima koji konzumiraju opojne droge.
"Ali ono što čujem, i ja živim u ovoj državi i krećem se prilično među ljudima, da - govore da je sve više konzumenata opojnih droga", istaknuo je Bačić.
Obnavljaju 380 državnih stanova za priuštivi najam
Govoreći o uređenju stanova u državnom vlasništvu za potrebe priuštivog stanovanja, Bačić je naveo kako se trenutačno obnavlja 380 stanova diljem Hrvatske, od kojih je 130 završeno ove godine.
Najveći dio tih stanova bit će namijenjen rješavanju statusa zaštićenih najmoprimaca, dok će oni na lokacijama na kojima nema zaštićenih najmoprimaca biti ponuđeni u najam građanima koji ne mogu samostalno riješiti stambeno pitanje.
Podsjetio je i da je ranije obnovljeno 135 stanova za privremeni smještaj građana čiji su domovi oštećeni u potresu, a koji će poslije biti ponuđeni u priuštivi najam.
"Zadovoljan sam intenzitetom i dinamikom obnove", poručio je Bačić, podsjetivši i na planiranu izgradnju 1500 stambenih jedinica za priuštivo stanovanje.
Izvješće o stanju Poljuda uskoro pred javnošću
Odgovarajući na pitanja o budućnosti Poljuda, Bačić je rekao da je stručna radna skupina obišla stadion i Ministarstvu predstavila svoje nalaze. Najavio je da će izvješće javnosti biti predstavljeno "vrlo brzo, u idućim danima".
"Tijekom sastavljanja konačnog izvješća, mi smo o tome kontaktirali nogometni klub Hajduk i Grad Split, tako da su nam gradonačelnik i Grad dali još neke prijedloge", naveo je.
Na pitanje jesu li o nalazima obavijestili premijera, koji je izjavio da će stadion biti rekonstruiran, Bačić je odgovorio kako je premijer upoznat s postupkom, ali još nije dobio cjelovito izvješće jer je ono u fazi dovršetka.
Objasnio je kako zadaća radne skupine nije bila odlučivati o budućnosti Poljuda, nego procijeniti stanje statike betonske i krovne konstrukcije te utvrditi što je potrebno učiniti kako bi stadion ponovno bio u potpunosti funkcionalan i mogao izdržati "zub vremena".
"O tome kakva će biti sudbina Poljuda ili izgradnja nekog novog stadiona, to će odlučiti Grad Split kao vlasnik", poručio je Bačić.
Bačić o odlasku radiologa iz KBC-a Sestre milosrdnice: Ne želim ulaziti u kadrovska rješenja u drugim resorima
Osvrnuo se i na izbor Dijane Zadravec za predstojnicu Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice te otkaze radiologa povezane s njezinim imenovanjem.
Bačić je poručio kako ne želi ulaziti u kadrovska rješenja u drugim resorima.
U Zagrebu planiraju Nacionalni centar za vodene sportove
Govoreći o izgradnji Nacionalnog centra za vodene sportove na lokaciji Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, Bačić je rekao kako su odlučili pokrenuti realizaciju projekta zbog potreba građana i studenata, ali i uspjeha hrvatskih sportaša u vodenim sportovima.
"Tako im želimo omogućiti da na jednom mjestu mogu kvalitetno trenirati, održavati natjecanja primjerena sportu i trenutku gdje hrvatski sportaši vodenih sportova postižu možda i najbolje rezultate među ostalim sportašima", istaknuo je.
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