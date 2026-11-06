Bačić o tvrdnjama Frankovića: I ja čujem da je sve više konzumenata droge

"Što se tiče same izmjene zakona, ja bih prepustio ministarstvu i struci da utvrde kako postupati s dilerima i sa svima koji prodaju i preprodaju drogu. Toga je doista sve više i očito je gradonačelnik ponukan saznanjima, kao što je to sam rekao, u Dubrovniku na ovaj način istupio u javnosti", odgovorio je Bačić na pitanje novinara u Omišu, gdje je održao radni sastanak o sanaciji posljedica požara.