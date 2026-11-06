revolucionarni sustav
Hoćemo li uskoro znati kada će pasti tuča? Znanstvenici žele riješiti jedan od najtežih meteoroloških problema
Tuča svake godine uzrokuje golemu štetu na kućama, automobilima i poljoprivrednim usjevima, a meteorolozi je i dalje teško mogu pouzdano predvidjeti. Američki znanstvenici sada uz pomoć umjetne inteligencije razvijaju sustav koji bi na razorne oluje s tučom mogao upozoravati čak osam dana unaprijed.
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Znanstvenici u američkim saveznim državama Coloradu i Wyomingu razvijaju sustav koji bi uz pomoć umjetne inteligencije mogao znatno poboljšati prognoziranje tuče. Cilj im je omogućiti ranija upozorenja kako bi ljudi imali više vremena zaštititi sebe i svoju imovinu.
Predviđanje tuče jedan je od težih zadataka za meteorologe. Da bi nastala, mora se poklopiti nekoliko uvjeta, među kojima su snažne uzlazne zračne struje, temperature ispod ništice i kapljice vode u atmosferi.
„Riječ je o kombinaciji brojnih čimbenika koje je modelima iznimno teško točno predvidjeti”, objašnjava za KJZZ Kristen Rasmussen, profesorica na Sveučilištu Colorado State koja vodi istraživanje.
Trenutačni sustavi upozorenja najčešće mogu najaviti opasnu tuču tek oko pola sata prije njezina dolaska. Znanstvenici žele to promijeniti pomoću dvaju modela umjetne inteligencije.
Upozorenja i do osam dana unaprijed
Prvi model prati oluje dok nastaju. Analizira podatke s više meteoroloških radara i uz pomoć tehnologije tvrtke NVIDIA prepoznaje znakove koji upućuju na mogućnost tuče. Tako bi se vrijeme upozorenja moglo produljiti s nekoliko minuta na nekoliko sati.
To bi ljudima omogućilo da se na vrijeme sklone na sigurno, ali i da zaštite automobile, kuće i drugu imovinu.
Drugi model proučava podatke o olujama iz prošlosti kako bi otkrio u kakvim uvjetima nastaje razorna tuča. Znanstvenici se nadaju da bi na taj način mogli predvidjeti opasnost čak osam dana unaprijed.
Takve vremenske prognoze bile bi posebno korisne poljoprivrednicima i vlasnicima solarnih elektrana. Primjerice, nekoliko dana ranije mogli bi premjestiti osjetljivu opremu ili prilagoditi položaj solarnih panela kako bi smanjili moguću štetu.
Tuča uzrokuje goleme troškove
Tuča svake godine uzrokuje veliku materijalnu štetu, osobito na krovovima, automobilima i poljoprivrednim usjevima. Zbog toga rastu i troškovi osiguranja imovine.
Rasmussen ističe da je prednost umjetne inteligencije u tome što se može usredotočiti upravo na one podatke koji su važni za nastanak tuče i tako poboljšati postojeće prognoze.
Ipak, novi sustavi još nisu spremni za svakodnevnu uporabu. Znanstvenici tek trebaju provjeriti koliko su njihove prognoze točne u stvarnim uvjetima.
Zato sljedeće godine planiraju postaviti nove, napredne senzore u blizini meteorološke postaje. Njima će pratiti stvarnu pojavu tuče i uspoređivati rezultate s predviđanjima umjetne inteligencije.
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