Od tada se klima Zemlje postupno zagrijavala, a ledenjaci su se povlačili prema višim planinskim područjima i polarnim krajevima. Drugim riječima, ledenjaci nisu statične tvorevine. Oni se neprekidno mijenjaju, rastu i smanjuju se ovisno o klimatskim uvjetima. Tijekom posljednjih nekoliko tisuća godina većina europskih ledenjaka nalazila se u relativno stabilnom stanju. Iako su postojale prirodne oscilacije, uključujući toplija i hladnija razdoblja poput malog ledenog doba između 14. i 19. stoljeća, njihova ukupna površina i volumen nisu se dramatično mijenjali.