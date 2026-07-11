Kardiolog: Ovih pet stvari nikada ne radim prije 9 ujutro, nakon 20 godina liječenja pacijenata sa srčanim udarom

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Dr. Sanjay Bhojraj specijalist je interventne kardiologije s certifikatom iz funkcionalne medicine i osnivač Instituta za funkcionalnu medicinu Laguna. Smatra se jednim od pionira u povezivanju suvremene kardiologije i promjena životnih navika, a kao nacionalni edukator Instituta za funkcionalnu medicinu godinama podučava liječnike kako prehrana i svakodnevne navike utječu na zdravlje srca. Nakon više od dva desetljeća rada s pacijentima koji su pretrpjeli srčani udar, izdvojio je pet stvari koje nikada ne radi prije devet sati ujutro.

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U tekstu za CNBC Make It napisao je:

"Ranije sam pisao o navikama koje izbjegavam nakon sedam sati navečer, ali ono što radimo odmah nakon buđenja može biti još važnije za zdravlje srca.

Upravo u jutarnjim satima srce prolazi kroz najintenzivnije promjene. Tada raste razina hormona kortizola, krvni tlak počinje se povećavati, a varijabilnost srčanog ritma opada dok organizam prelazi iz stanja odmora u stanje pune aktivnosti.

Brojna istraživanja pokazala su da se najveći broj srčanih udara i slučajeva iznenadne srčane smrti događa upravo tijekom prvih nekoliko sati nakon buđenja. Zbog toga ono što ujutro jedemo, pijemo i koliko smo izloženi stresu može imati mnogo veći utjecaj nego što većina ljudi pretpostavlja, prenosi Nova.rs.

Kao otac troje djece dobro znam koliko jutra mogu biti kaotična. Ipak, nakon više od 20 godina rada kao kardiolog, postoje određene stvari koje nikada ne radim prije devet sati.

Zaslađene kave

Velike kave s okusima i dodacima često sadrže između 30 i 50 grama šećera, i to prije nego što ste uopće doručkovali.

Ilustracija: IannisK/Pixabay

Takva količina šećera naglo podiže razinu glukoze u krvi, izaziva snažan odgovor inzulina i dugoročno može pridonijeti metaboličkim poremećajima. Osim toga, vrlo brzo ponovno ćete osjetiti glad.

Peciva za doručak

Kroasani, muffini i slična peciva predstavljaju kombinaciju rafiniranih ugljikohidrata i zasićenih masti, dok istodobno sadrže vrlo malo vlakana i proteina.

Rezultat je nagli skok energije, a zatim jednako brz pad. Takve oscilacije nisu ono što je srcu potrebno na samom početku dana.

Prerađene mesne prerađevine

Slanina, kobasice i šunka često sadrže velike količine soli i zasićenih masti, a mnogi proizvodi imaju i nitrate, konzervanse koji se, kada se redovito unose, dovode u vezu s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Povremena konzumacija nije problem, ali svakodnevni unos ovih namirnica može predstavljati rizik.

Energetska pića

Ovo je pravilo od kojeg, kaže kardiolog, nikada ne odstupa.

Pixabay/Ilustracija

Energetski napitci obično sadrže velike količine kofeina, šećera i drugih stimulansa koji dodatno opterećuju kardiovaskularni sustav. Mogu ubrzati rad srca, povećati krvni tlak i kod pojedinih ljudi izazvati poremećaje srčanog ritma, posebno odmah nakon buđenja kada se organizam prirodno priprema za dnevne aktivnosti.

Kava bez doručka

Preskakanje doručka samo po sebi ne mora biti nezdravo, osobito ako netko svjesno prakticira povremeni post, unosi dovoljno tekućine, lagano započinje dan i nije pod stresom.

Problem nastaje kada ljudi zapravo ne poste, nego samo jure kroz jutro. Mnogi moji pacijenti piju kavu na prazan želudac, odgovaraju na poslovne poruke, uzimaju lijekove bez hrane i funkcioniraju isključivo zahvaljujući adrenalinu. Već oko deset sati njihov je živčani sustav previše stimuliran, dok razina šećera u krvi naglo oscilira.

Kako starimo, organizam sve teže podnosi takve promjene. Zato jutarnja rutina koja uključuje dovoljno tekućine, hranjiv doručak i nekoliko mirnih trenutaka može pomoći tijelu da funkcionira onako kako je prirodno predviđeno.

Kako izgleda jutro jednog kardiologa

Moja jutarnja rutina nije komplicirana. Važnije mi je biti dosljedan nego težiti savršenstvu.

Najviše pozornosti posvećujem unosu proteina, vlakana i tekućine, ali i tome da dan ne započnem pod velikim stresom.

To najčešće znači jaja uz voće ili svježi sir s bobičastim voćem i orasima. Često biram i grčki jogurt ili zobene pahuljice s chia sjemenkama. Ponekad pojedem samo dio doručka dok djeci pripremam užinu, a ostatak pojedem nešto kasnije.

Prije prve šalice kave obavezno popijem vodu jer ne želim da kofein bude prvi signal koji moje tijelo dobije nakon buđenja.

Također vjerujem da mnogi podcjenjuju utjecaj živčanog sustava na zdravlje srca.

Prije bilo kakvih značajnih promjena u prehrani ili načinu života savjetujem da se posavjetujete sa svojim liječnikom. Međutim, gotovo svim pacijentima govorim isto: užurbano i stresno jutro mijenja način na koji organizam funkcionira.

Čak i pet minuta sporog disanja, kratka šetnja, istezanje ili izlazak na jutarnje sunce mogu pomoći tijelu da mnogo lakše prijeđe iz odmora u dnevne aktivnosti."