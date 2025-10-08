Čak 99 posto srčanih i moždanih udara povezano je s ova četiri faktora rizika

Srčani udari i moždani udari rijetko se događaju bez upozorenja.
Prema zdravstvenim podacima više od 9 milijuna odraslih osoba iz Južne Koreje i Sjedinjenih Država, gotovo svaka osoba koja razvije srčanu bolest i doživi veliki kardiovaskularni događaj imala je jedan od četiri glavna čimbenika rizika u razdoblju koje je tome prethodilo, piše Science Alert.
Ti čimbenici uključuju visok krvni tlak, visoku razinu kolesterola, povišenu razinu šećera u krvi i pušenje duhana (bilo u prošlosti ili sadašnjosti).
Kombinirano kao skupina, ti čimbenici prethodili su 99 posto svih kardiovaskularnih događaja tijekom dugotrajnog istraživanja.
Čak i kod žena mlađih od 60 godina – demografske skupine s najmanjim rizikom od kardiovaskularnih događaja – više od 95 posto srčanih ili moždanih udara bilo je povezano s jednim od ovih postojećih čimbenika rizika.
U Sjedinjenim Državama i Južnoj Koreji više od 93 posto osoba koje su doživjele srčani udar, moždani udar ili srčano zatajenje imale su prethodno dijagnosticiranu hipertenziju.
Upravljanje ovim čimbenikom rizika moglo bi, dakle, biti ključno za sprječavanje ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti u budućnosti.
„Cilj sada mora biti da se više usmjerimo na pronalaženje načina kako kontrolirati ove čimbenike rizika.“, kaže kardiolog Philip Greenland sa Sveučilišta Northwestern.
U pratećem uvodniku, kardiologinja Neha Pagidipati sa Sveučilišta Duke (koja nije sudjelovala u studiji) tvrdi da rezultati pokazuju koliko je važno upravljati zdravstvenim rizicima prije nego što oni dovedu do ozbiljnih, potencijalno fatalnih ishoda.
„Možemo – i moramo – biti bolji“, piše ona.
Studija je objavljena u časopisu Journal of the American College of Cardiology.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
