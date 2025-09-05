Upala može izazvati ozbiljne srčane probleme u žena bez drugih čimbenika rizika

Žene koje su započele studiju s povišenim razinama upalnog markera zvanog C-reaktivni protein ili CRP, mjereno testom visoke osjetljivosti, imale su 77 posto povećan doživotni rizik od koronarne bolesti srca, 39 posto povećan doživotni rizik od moždanog udara i 52 posto povećan doživotni rizik od bilo kojeg većeg kardiovaskularnog događaja u usporedbi sa ženama s nižim CRP-om. Visoke razine na testu visoke osjetljivosti definirane su kao veće od 3 miligrama po litri krvi.