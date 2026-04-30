Kardiokirurg upozorava: Mnogi ovo piju svaki dan, a liječnici ga zovu tekuća smrt i nije alkohol

Kardiokirurg dr. Jeremy London naveo je četiri stvari koje dosljedno izbjegava kako bi povećao šanse za dug i zdrav život. Među njima su i zaslađena gazirana pića, prenosi LADbible.
Četiri stvari koje kardiokirurg izbjegava
Na društvenim mrežama London je najprije izdvojio ono što smatra najočitijim – pušenje.
"Pušenje je bez ikakve dileme najgora stvar koju možete učiniti svom tijelu. Uništava pluća, uzrokuje rak i značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, srčanog i moždanog udara. Nemojte pušiti“, poručio je.
Na drugom mjestu našao se alkohol, koji opisuje kao tvar štetnu za svaku stanicu u organizmu. Istaknuo je da je odluka da ga prestane konzumirati bila jedna od najvažnijih u njegovu odraslom životu, prenosi Nova.rs.
Na listi su se našli i proizvodi od rafiniranog brašna, poput kruha i tjestenine. London naglašava da prehrana ima daleko veći utjecaj na tjelesnu težinu nego tjelesna aktivnost.
"Oko 80 posto kontrole tjelesne mase ovisi o prehrani, a svega 20 posto o vježbanju. Unosom hrane možete unijeti mnogo više kalorija nego što ih možete potrošiti treningom“, objašnjava.
"Tekuća smrt"
Na kraju liste nalaze se gazirana bezalkoholna pića, koja je nazvao „tekućom smrću“.
"Jednostavno ih nemojte piti“, kratko je poručio.
Ipak, u kasnijem razgovoru za emisiju Today priznao je da je takva formulacija dijelom bila i način da privuče pozornost javnosti.
„Smatram da su zaslađena gazirana pića ozbiljan problem našeg društva i želio sam skrenuti pozornost na to. Ljudi često nisu svjesni koliko kalorija unose kroz pića, a upravo to treba izbjegavati“, rekao je London.
Problem nije samo u šećeru
Sličan stav ima i dr. William Li, koji ističe da gazirana pića često prolaze „ispod radara“ u usporedbi s drugim štetnim navikama.
"Gazirana pića s razlogom su često označena kao problem. Brojni klinički i epidemiološki podaci pokazuju da je njihova prekomjerna konzumacija povezana s čitavim nizom bolesti – od metaboličkih i kardiovaskularnih do povećanog rizika od pojedinih karcinoma“, rekao je u podcastu ZOE Science & Nutrition.
On naglašava da problem nije isključivo u šećeru.
„Da je riječ samo o vodi, govorili bismo o mineralnoj vodi. Međutim, gazirana pića sadrže aditive, boje, arome, konzervanse i stabilizatore. Ključni problem je dugotrajna, svakodnevna izloženost tim tvarima – ne pojedinačan unos, nego kontinuirana konzumacija kroz vrijeme“, objašnjava.
