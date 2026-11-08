Oglas

UŽAS KOD IVANIĆA

DORH objavio detalje nesreće na A3. Evo kako je došlo do prevrtanja autobusa

author
N1 Info
|
08. stu. 2026. 20:29
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_081126_162134812
Matija Habljak/PIXSELL

Državno odvjetništvo objavilo je detalje teške prometne nesreće na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, u kojoj su poginule dvije osobe, a 33 su ozlijeđene.

Oglas

Prema informacijama DORH-a, nesreća se dogodila na 61. kilometru autoceste. Autobus srpskih registarskih oznaka, koji se kretao u smjeru Zagreba, vozio je desnom prometnom trakom, no 55-godišnji vozač, državljanin Srbije, u jednom je trenutku prešao na zaustavnu traku.

Prednjim dijelom autobusa potom je udario u metalnu zaštitnu ogradu. Vozilo se nakon toga nagnulo, izletjelo s kolnika i prevrnulo na travnatu površinu.

U nesreći su na mjestu događaja smrtno stradale dvije putnice – državljanka Crne Gore rođena 2009. godine i državljanka Hrvatske.

Šest putnika zadobilo je teške tjelesne ozljede te su prevezeni u bolnicu, dok je još 27 osoba lakše ozlijeđeno.

DORH naložio obdukcije i vještačenja

Očevid na mjestu nesreće proveo je dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice u Velikoj Gorici, uz asistenciju zagrebačke prometne policije.

DORH je naložio obdukciju tijela poginulih putnica, a radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće provest će se i dodatna vještačenja te druge potrebne istražne radnje.

Teme
dorh nesreća a3 nesreća ivanić grad prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ