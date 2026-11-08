UŽAS KOD IVANIĆA
DORH objavio detalje nesreće na A3. Evo kako je došlo do prevrtanja autobusa
Državno odvjetništvo objavilo je detalje teške prometne nesreće na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, u kojoj su poginule dvije osobe, a 33 su ozlijeđene.
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Prema informacijama DORH-a, nesreća se dogodila na 61. kilometru autoceste. Autobus srpskih registarskih oznaka, koji se kretao u smjeru Zagreba, vozio je desnom prometnom trakom, no 55-godišnji vozač, državljanin Srbije, u jednom je trenutku prešao na zaustavnu traku.
Prednjim dijelom autobusa potom je udario u metalnu zaštitnu ogradu. Vozilo se nakon toga nagnulo, izletjelo s kolnika i prevrnulo na travnatu površinu.
U nesreći su na mjestu događaja smrtno stradale dvije putnice – državljanka Crne Gore rođena 2009. godine i državljanka Hrvatske.
Šest putnika zadobilo je teške tjelesne ozljede te su prevezeni u bolnicu, dok je još 27 osoba lakše ozlijeđeno.
DORH naložio obdukcije i vještačenja
Očevid na mjestu nesreće proveo je dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice u Velikoj Gorici, uz asistenciju zagrebačke prometne policije.
DORH je naložio obdukciju tijela poginulih putnica, a radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće provest će se i dodatna vještačenja te druge potrebne istražne radnje.
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