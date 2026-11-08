potresni prizori
Svjedok opisao situaciju nakon nesreće na A3: "Autobus slupan, putnici leže pod dekama..."
N1 Info
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08. stu. 2026. 09:54
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U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju ujutro na autocesti A3 poginule su dvije osobe.
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Autobus srpskog prijevoznika se prevrnuo u blizini čvora Ivanić-Grad u smjeru Zagreba.
24 sata neslužbeno doznaju da su se u autobusu nalazila 33 putnika i dva vozača.
"Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže po travi pod dekama, a jedan dio je već upućen u bolnice. Polomljena je zaštitna ograda kraj zaustavne trake, autobus je slupan na boku na travi", prenosi ovaj list izjavu jednog od svjedoka nesreće.
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