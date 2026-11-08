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potresni prizori

Svjedok opisao situaciju nakon nesreće na A3: "Autobus slupan, putnici leže pod dekama..."

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08. stu. 2026. 09:54
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08.11.2026. Ivanic Grad - Dvije osobe poginule su, a više ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros oko 7.25 sati dogodila na autocesti A3 u smjeru Zagreba, . Photo: Matija Habljak/PIXSELL
PIXSELL / Matija Habljak/PIXSELL

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju ujutro na autocesti A3 poginule su dvije osobe.

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Autobus srpskog prijevoznika se prevrnuo u blizini čvora Ivanić-Grad u smjeru Zagreba.

24 sata neslužbeno doznaju da su se u autobusu nalazila 33 putnika i dva vozača.

"Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže po travi pod dekama, a jedan dio je već upućen u bolnice. Polomljena je zaštitna ograda kraj zaustavne trake, autobus je slupan na boku na travi", prenosi ovaj list izjavu jednog od svjedoka nesreće.

Sve pratimo OVDJE.

Teme
crna kronika hrvatska prevrtanje autobusa prometna nesreća prometna nesreća a3

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