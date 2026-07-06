dobra kvaliteta života
Ova je zemlja nekoć slovila za jednu od najjeftinijih za život u Europi, a danas postaje magnet za bogataše
Velik dio novih superbogataša čine stranci koje su privukli ugodna klima Portugala, sigurnost, kvaliteta života, ali i nekadašnje porezne pogodnosti, poput programa zlatnih viza i poreznog režima za nove rezidente (NHR).
Još prošle godine Portugal je slovio za jednu od najjeftinijih zemalja za život u Europi, no to bi se uskoro moglo promijeniti. Naime, mediji navode da posljednjih godina privlači sve više milijunaša.
Zahvaljujući ulaganjima u nekretnine, priljevu stranog kapitala i visokoj kvaliteti života, broj ljudi čija imovina premašuje 25 milijuna eura porastao je za gotovo 50 posto u samo pet godina. Prema procjenama, do kraja 2026. godine u zemlji će ih biti gotovo 2.200, piše Euronews.
Prema istraživanju britanske tvrtke Knight Frank, broj osoba s imovinom većom od 25 milijuna eura porastao je s 1.462 u 2021. na procijenjenih 2.187 do kraja 2026. godine.
Mnogo bogatih stranaca, ali i domaći poduzetnici
Velik dio novih superbogataša čine stranci koje su privukli ugodna klima, sigurnost, kvaliteta života, ali i nekadašnje porezne pogodnosti, poput programa zlatnih viza i poreznog režima za nove rezidente (NHR). Iako su posljednjih godina pravila postrožena pa kupnja nekretnine više nije dovoljna za dobivanje boravišne dozvole kroz program zlatnih viza, stručnjaci smatraju da interes međunarodnih investitora neće znatno oslabjeti.
Velik dio portugalskih superbogataša ipak čine domaći poduzetnici. Prema riječima Helene Seruke, direktorice privatnog bankarstva u banci Banco Carregosa, riječ je ponajprije o vlasnicima uspješnih tvrtki iz tradicionalnih industrija poput tekstilne, obućarske, drvne i staklarske, ali i iz sektora novih tehnologija i usluga.
Ona ističe da je razdoblje nakon pandemije bilo ključno za stvaranje novog bogatstva.
“Posebno nakon covida svjedočili smo velikom rastu imovine klijenata nakon prodaje njihovih tvrtki”, rekla je za Euronews.
Veliku ulogu u tome odigrali su fondovi privatnog kapitala, koji su posljednjih godina snažno ušli na portugalsko tržište. Mnogi poduzetnici prodali su dio ili cjelokupno poslovanje kako bi financirali daljnji razvoj ili jednostavno unovčili višegodišnji rad.
“Mnogo je vlasnika u pedesetim i šezdesetim godinama koji više ne žele voditi tvrtke ili dobiju ponudu koju je teško odbiti”, kaže Bruno Minoja Perez, direktor privatnog bankarstva u banci Banco Carregosa.
Kao primjer navodi vlasnika pekarske tvrtke iz središnjeg Portugala koji je, nakon prodaje poslovanja francuskoj grupaciji, zaradio oko 100 milijuna eura.
Slična konsolidacija dogodila se i u drugim sektorima, poput pogrebnih usluga i odvjetničkih ureda, gdje su velike grupacije posljednjih godina preuzele brojne manje tvrtke.
Digitalni nomadi i strani investitori dodatno potiču rast
Nakon pandemije Portugal je privukao i velik broj digitalnih nomada koji su ondje nastavili razvijati svoje poslove i ulagati.
“Vidjeli smo mnogo stranaca koji su došli raditi na daljinu, zavoljeli Portugal i na kraju odlučili ostati. Riječ je o financijski dobrostojećim ljudima koji često pokreću nove tvrtke”, kaže Seruka.
Perez dodaje da je znatno porastao i interes stranih investitora za nekretnine i turizam, posebno među ulagačima iz Izraela i Turske, koji u Portugalu vide priliku za kupnju, obnovu i razvoj nekretnina, prije svega u Lisabonu i Portu.
Ističe da mnogi imućni stranci u Portugal dolaze za vikend, igraju golf u Cascaisu, Comporti ili Algarveu, a zatim odluče kupiti kuću za odmor ili se trajno preseliti.
Prema riječima Joaa Silije, izvršnog direktora portugalske podružnice tvrtke Christie’s International Real Estate, posljednjih mjeseci raste i interes kupaca s Bliskog istoka, posebno iz Katara.
“U razdobljima globalne nestabilnosti investitori traže sigurna tržišta. Portugal je politički stabilan, član je eurozone i Europske unije te predstavlja vrlo privlačnu alternativu”, kaže on.
Ipak, upozorava da bi ograničena ponuda luksuznih nekretnina mogla usporiti daljnji rast jer najbogatiji kupci traže vrhunske lokacije kojih nema mnogo.
Luksuzne nekretnine sve traženije
Silija kaže da bogati kupci sve češće traže nekretnine za stalni život, kuće za odmor ili objekte kao dio investicijskog portfelja.
Cijene premium nekretnina počinju od oko 6.500 eura po četvornom metru, dok luksuzni objekti dosežu i oko 11.000 eura po kvadratu. Najtraženije lokacije i dalje su Cascais, središnji Lisabon, Comporta i takozvani Zlatni trokut Algarvea.
Na širem premium tržištu dominiraju domaći kupci, ali u luksuznom i ultraluksuznom segmentu oko dvije trećine kupaca dolazi iz inozemstva. Najviše ih je iz Sjeverne Amerike i Brazila, dok među domaćim kupcima prevladavaju uspješni poduzetnici i profesionalni nogometaši.
Prema Silijinim riječima, mnogi stranci danas Portugal više ne doživljavaju samo kao destinaciju za odmor.
“Sve više ljudi ovdje pušta korijenje, ulaže i gradi dugoročnu imovinu”, kaže on.
Dodaje i da je ukidanje poreznog programa NHR imalo manji utjecaj nego što se očekivalo.
Brzo raste i tržište takozvanih brendiranih rezidencija - luksuznih stanova i kuća povezanih s poznatim hotelskim brendovima. Portugal je danas vodeće europsko tržište u ovom segmentu, s oko 1.200 takvih nekretnina, koje čine između 30 i 50 posto luksuznog stambenog tržišta.
Kupce posebno privlači mogućnost korištenja hotelskih sadržaja tijekom boravka, dok ostatak godine upravljanje nekretninom preuzima hotel, često uz mogućnost ostvarivanja dodatnog prihoda.
Najpoželjnija mjesta
Lisabon i Cascais danas su među najpoželjnijim europskim tržištima luksuznih nekretnina. Prema podacima tvrtke Christie’s, zajedno čine više od četvrtine ukupne ponude luksuznih nekretnina koju je ta tvrtka analizirala u Europi.
Silija ističe da cijene već pariraju najskupljim europskim tržištima. Kao primjer navodi vilu s devet spavaćih soba u Cascaisu, čija je cijena 20,4 milijuna eura - više nego što trenutačno postižu usporedive nekretnine u Madridu.
Knight Frank procjenjuje da će broj superbogataša u Portugalu nastaviti rasti i da će do 2031. godine dosegnuti oko 2.450 osoba.
Stručnjaci smatraju da će politička stabilnost, visoka kvaliteta života, snažno tržište luksuznih nekretnina i međunarodna privlačnost zemlje i dalje privlačiti imućne stanovnike i investitore iz cijelog svijeta. Iako porezne pogodnosti više nisu tako izdašne kao prije, Portugal ostaje jedna od najpoželjnijih europskih destinacija za bogate pojedince i ulaganja u luksuzne nekretnine.
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