Ova je zemlja nekoć slovila za jednu od najjeftinijih za život u Europi, a danas postaje magnet za bogataše

Velik dio novih superbogataša čine stranci koje su privukli ugodna klima, sigurnost, kvaliteta života, ali i nekadašnje porezne pogodnosti, poput programa zlatnih viza i poreznog režima za nove rezidente (NHR). Iako su posljednjih godina pravila postrožena pa kupnja nekretnine više nije dovoljna za dobivanje boravišne dozvole kroz program zlatnih viza, stručnjaci smatraju da interes međunarodnih investitora neće znatno oslabjeti.