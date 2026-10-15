Kao istraživači s višedesetljetnim zajedničkim iskustvom u epidemiologiji zmijskih ugriza i tropskih bolesti, shvatili smo da se suočavamo s ozbiljnim nedostatkom podataka o trovanjima zmijskim otrovom. Više od polovice država u kojima otrovnice predstavljaju prijetnju ne vodi evidenciju o tome koliko je ljudi ugrizeno ili otrovano, piše The Conversation.