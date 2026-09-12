neobičan prizor
Anakonda na obali Dunava: Žena ju uočila dok se sunčala
Šetačica je na obali Dunava u Donjoj Bavarskoj naišla na neobičan prizor – zmiju dugu više od dva metra. Ispostavilo se da je riječ o južnoameričkoj anakondi.
Oglas
Na obali Dunava u blizini Kirchrotha, u okrugu Straubing-Bogen, 66-godišnja žena koja je bila u šetnji ugledala je zmiju udavku dužu od dva metra kako se sunča. Odmah je shvatila da nije riječ o vrsti koja prirodno obitava na tom području.
"Bila je to duža zmija od onih koje imamo ovdje“, rekla je policiji. Bjelouške i Eskulapove zmije uobičajene su u toj regiji. Te neotrovne vrste također mogu narasti do znatnih dimenzija, a Eskulapova zmija može dosegnuti gotovo dva metra duljine.
Na mjesto događaja stigli su policija i vatrogasci, zajedno sa stručnjakom za gmazove koji je brzo utvrdio da je riječ o anakondi, velikoj zmiji udavki podrijetlom iz Južne Amerike, prenosi euronews.
Životinja je očito neko vrijeme držana u zatočeništvu i nije pružala otpor prilikom hvatanja. Držanje anakonde u Bavarskoj dopušteno je samo pod strogim uvjetima. Velike zmije udavke prema bavarskom zakonu klasificirane su kao „opasne životinje divljih vrsta“.
Anakonde mogu narasti do devet metara duljine i težiti čak 200 kilograma. Manji primjerci hrane se uglavnom pticama, koje mužjacima ostaju glavni plijen tijekom cijelog života. Kako ženke rastu i dosežu spolnu zrelost, prelaze na veći plijen, uključujući sisavce poput kapibara i mladih jelena te gmazove poput kajmana.
Anakonde ubijaju plijen stežući ga svojim tijelom, nakon čega ga gutaju cijelog.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas