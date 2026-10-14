"Hvala ti za svaki trenutak proveden s nama, u dvorani i izvan nje. Hvala ti što si nas toliko puta učinio ponosnima svojom hrabrošću i borbenošću u ringu. Naš prvak Hrvatske i prvi reprezentativac iz redova Torcide – zauvijek ćeš biti naš ponos. Zauvijek ćeš ostati dio našeg kluba. Torcida te nikad neće zaboraviti. Obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo iskrenu sućut. Jane, počivaj u miru Božjem", napisali su iz BK Torcida.