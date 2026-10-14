tužna vijest
Iznenada preminuo Jan Morović, Split tuguje
Jan Morović, višestruki hrvatski prvak, iznenada je preminuo, a njega smrt potresla je Split.
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Boksački klub Torcida objavio je vijest o smrti mladog boksača Jana Morovića, višestrukog U-22 prvaka Hrvatske u teškoj kategoriji.
Morović je svoje najbolje rezultate ostvarivao u kategoriji do 92 kilograma, u kojoj je više puta osvajao hrvatskog prvenstva.
"U dubokoj boli i s neizmjernom tugom opraštamo se od našeg brata Jana. Preranim odlaskom našeg Jana ostali smo bez brata, prijatelja, sportaša, našeg šampiona, pred kojim je bio najbolji dio života", objavili su iz njegovog kluba na društvenim mrežama.
"Hvala ti za svaki trenutak proveden s nama, u dvorani i izvan nje. Hvala ti što si nas toliko puta učinio ponosnima svojom hrabrošću i borbenošću u ringu. Naš prvak Hrvatske i prvi reprezentativac iz redova Torcide – zauvijek ćeš biti naš ponos. Zauvijek ćeš ostati dio našeg kluba. Torcida te nikad neće zaboraviti. Obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo iskrenu sućut. Jane, počivaj u miru Božjem", napisali su iz BK Torcida.
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