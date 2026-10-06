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nije otrovna

FOTO / Zmija se pojavila kraj zagrebačke škole, građani je spriječili u bijegu

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06. lis. 2026. 20:23
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Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec
Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec

Neobična intervencija odvijala se u zagrebačkom naselju Travno, gdje je u blizini osnovne škole uočena zmija. Policija je pozvala djelatnike Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec, a ispostavilo se da je riječ o istoj zmiji za kojom su tragali prije nešto više od tjedan dana.

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"Poziv policije za zmiju u Travnom!

A sve je počelo prije nešto više od tjedan dana. Tada su nas stanovnici Novog Zagreba nazvali zbog zmije uočene u Kopernikovoj ulici. Zmija je bila u jednom šahtu kraj toplinske stanice. Kad je stigao naš kolega Dalibor iz terenske službe, zmiji više nije bilo ni traga ni glasa. Uvukla se u rupu u zemlji.

Danas je ista zmija uočena u blizini – kraj Osnovne škole Gustav Krklec. Poziv u naš Infocentar za izgubljene i pronađene životinje uputila je policija. Rečeno nam je da je zmija u hrpi porezanog granja. Ovaj su je put građani okružili i onemogućili u bijegu.

Naš ju je Dalibor brzo pronašao. Utvrdio je da je riječ o ribarici, neotrovnoj zmiji čiji je život vezan uz vodu.

Smjestio ju je u prozračnu vreću i odvezao do mjesta u prirodi gdje će moći nastaviti mirno živjeti.

Snimka njezina puštanja je u prvom komentaru", napisali su iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec.

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