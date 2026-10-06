FOTO / Zmija se pojavila kraj zagrebačke škole, građani je spriječili u bijegu

A sve je počelo prije nešto više od tjedan dana. Tada su nas stanovnici Novog Zagreba nazvali zbog zmije uočene u Kopernikovoj ulici. Zmija je bila u jednom šahtu kraj toplinske stanice. Kad je stigao naš kolega Dalibor iz terenske službe, zmiji više nije bilo ni traga ni glasa. Uvukla se u rupu u zemlji.