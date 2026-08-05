Majka i djeca sami u kući s poskokom: "Vatrogasci su mi rekli da ne rade sa zmijama"

Davor Puklavec/PIXSELL

Pravi šok doživjela je Valentina Zadrić Matičević kad je u svojoj kuhinji ugledala poskoka, jednu od najotrovnijih zmija u Hrvatskoj. U kući su u tom trenutku bila i njezina djeca – šestogodišnjak i sedmomjesečna beba. Nakon poziva u pomoć, tvrdi da je ostala bez intervencije.

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Zadrić Matičević za net.hr kaže da je odmah nazvala broj 112, odakle su je spojili s Javnom vatrogasnom postrojbom Metković. Očekivala je da će netko doći ukloniti zmiju, no tvrdi da je dobila odgovor koji ju je dodatno uznemirio.

"Rekli su mi: 'Mi ne radimo sa zmijama.' Ostali smo sami s poskokom u kući", ispričala je.

Dodala je da je nakon toga pokušala dobiti pomoć i od Hrvatske vatrogasne zajednice putem e-maila, no odgovor, kaže, nije dobila.

"Možda to nije propisano pravilnikom ili zakonom, ali kada je čovjek u neposrednoj opasnosti, očekujete da će netko pomoći", poručila je.

Vatrogasci: Nismo obučeni ni nadležni za hvatanje zmija

Iz Javne vatrogasne postrojbe Metković potvrdili su da nisu izašli na intervenciju te objasnili razloge.

Kažu kako im je žao zbog situacije u kojoj se obitelj našla, ali ističu da njihovi vatrogasci nisu osposobljeni ni opremljeni za hvatanje otrovnih zmija, kao ni za uklanjanje stršljena, osa i drugih životinja.

Navode da takve intervencije nisu predviđene Zakonom o vatrogastvu, zbog čega nisu obvezni provoditi obuku niti nabavljati posebnu opremu za takve slučajeve.

Uputili je komunalnom redarstvu

Iz JVP-a Metković navode da su Valentinu uputili na komunalno redarstvo Grada, koje bi, ovisno o okolnostima, moglo pomoći u rješavanju problema.

Dodaju kako svake godine zaprime nekoliko sličnih poziva, no na njih u pravilu ne izlaze, zbog čega ne vode ni službenu evidenciju takvih slučajeva.

Tko je nadležan?

Iz vatrogasne postrojbe upozoravaju da u Hrvatskoj, prema njihovim saznanjima, ne postoji specijalizirana služba koja bi se sustavno bavila uklanjanjem zmija i drugih divljih životinja iz stambenih objekata.

Ističu kako razumiju zabrinutost građana, ali smatraju da taj posao ne bi trebalo prebacivati na vatrogasce jer za njega nisu educirani niti imaju odgovarajuću opremu.

Slučaj iz Metkovića ponovno je otvorio pitanje tko bi u Hrvatskoj trebao intervenirati kad se u kući ili stanu pojavi opasna zmija, osobito ako je riječ o otrovnim vrstama poput poskoka.