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Preminuo redatelj Sebastián Lelio. "Fantastična žena" donijela mu je Oscara i promijenila Čile
Preminuo je čileanski redatelj Sebastián Lelio, dobitnik Oscara za film „Fantastična žena” (A Fantastic Woman). Imao je 52 godine. Vijest o njegovoj smrti objavila je njegova partnerica Amalia Kassai na Instagramu, navodeći da je preminuo zbog zdravstvenih razloga, ali nije otkrila uzrok smrti.
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Lelio je bio jedan od najcjenjenijih čileanskih filmskih autora, a međunarodnu pozornost privukao je filmom „Gloria” iz 2013. godine. Glavnu ulogu u njemu odigrala je Paulina García, koja je za svoju izvedbu osvojila Srebrnog medvjeda za najbolju glumicu na Berlinaleu.
Svjetsku slavu donio mu je film „Fantastična žena” iz 2017. godine, koji je osvojio Oscara za najbolji međunarodni film i Srebrnog medvjeda na Berlinskom filmskom festivalu. Riječ je o drugom Oscarom nagrađenom čileanskom filmu, nakon animiranog kratkometražnog ostvarenja „Bear Story”, piše Euronews.
Film je ostavio trag i izvan filmske industrije. Priča prati transrodnu ženu Marinu, konobaricu i pjevačicu u noćnom klubu čiji se život mijenja nakon iznenadne smrti njezina partnera. Glavnu ulogu odigrala je transrodna glumica Daniela Vega.
Ostvarenje je potaknulo široku društvenu raspravu u Čileu, koja je pridonijela promjeni zakonodavstva i omogućila građanima da pravno promijene spol.
Lelio je tijekom karijere režirao i filmove „Neposluh” (Disobedience), s Rachel Weisz i Rachel McAdams, „Gloria Bell”, američku verziju svojeg ranijeg filma s Julianne Moore, te „Čudo” (The Wonder), ekranizaciju romana Emme Donoghue s Florence Pugh u glavnoj ulozi.
U rujnu je započeo snimanje filma „Čileanski pjesnik” (Poeta Chileno), temeljenog na knjizi Alejandra Zambrе. Njegov posljednji film bio je „The Wave” iz 2025. godine, glazbena drama o prosvjedima koja je premijerno prikazana na Filmskom festivalu u Cannesu.
Od redatelja su se oprostili brojni ljubitelji filma, a njegova partnerica Amalia Kassai u objavi je istaknula da će njegovo sjećanje zauvijek ostati među njima te da je bio iznimna osoba koja je ostavila važan trag u čileanskoj kulturi.
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