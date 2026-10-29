PATRICK STEWART
U 86. godini preminuo legendarni glumac: Pamtit će ga se po ulozi kapetana Picarda
Legendarni britanski glumac Patrick Stewart, najpoznatiji po ulozi kapetana Jean-Luca Picarda u serijalu "Zvjezdane staze" i profesora Charlesa Xaviera u filmovima "X-Men", preminuo je u 86. godini.
Stewart je preminuo u svom domu u Los Angelesu, okružen obitelji i prijateljima, nakon što se suočavao s Alzheimerovom bolešću i demencijom s Lewyjevim tjelešcima, objavio je The Hollywood Reporter.
Vijest o njegovoj smrti potvrdila je dugogodišnja glasnogovornica Kelly Bush Novak, navodeći da je Stewart posljednje trenutke proveo okružen obitelji i prijateljima.
Prema njezinim riječima, uz glumca su bili njegovi najbliži, a posljednji trenuci protekli su uz glazbu, molitvu, suze i smijeh. Obitelj ga je opisala kao čovjeka koji je tijekom života ostavio dubok trag među ljudima koji su ga poznavali i voljeli.
Stewart je tijekom karijere duge više od šest desetljeća ostvario brojne kazališne, filmske i televizijske uloge, no svjetsku slavu stekao je zahvaljujući znanstvenofantastičnim serijalima.
Ulogu kapetana Jean-Luca Picarda prvi je put preuzeo 1987. u seriji Star Trek: The Next Generation, u kojoj je zapovijedao svemirskim brodom USS Enterprise. Njegova interpretacija Picarda postala je jedan od najprepoznatljivijih dijelova franšize, a lik je kasnije tumačio i u nekoliko filmova te seriji Star Trek: Picard.
Novu generaciju gledatelja osvojio je početkom 2000-ih ulogom profesora Charlesa Xaviera, poznatog i kao Profesor X, u filmskom serijalu X-Men. Kao vođa i mentor mutanata, Stewart je postao jedno od zaštitnih lica filmske franšize, a ulogu je ponavljao tijekom sljedećih desetljeća.
Iako je milijunima gledatelja bio poznat po znanstvenofantastičnim ulogama, Stewart je velik dio profesionalnog života posvetio kazalištu. Bio je član ugledne Royal Shakespeare Company, a tijekom karijere tumačio je brojne likove iz Shakespeareovih djela, među kojima su Macbeth i Klaudije.
Nastupao je i na londonskom West Endu te Broadwayu. Posebno su zapažene bile njegove kazališne suradnje s dugogodišnjim prijateljem Ianom McKellenom, s kojim je nastupao u predstavama "U očekivanju Godota" Samuela Becketta i "Ničija zemlja" Harolda Pintera. Izvodio je i samostalnu kazališnu adaptaciju Dickensove "Božićne priče".
Stewart je tijekom karijere osvojio niz priznanja, među kojima su dvije nagrade Laurence Olivier i Grammy. Britanska kraljica Elizabeta II. dodijelila mu je 2010. vitešku titulu za doprinos dramskoj umjetnosti.
Osim glumačkih uloga pred kamerama, bio je poznat i po prepoznatljivom glasu, koji je posuđivao animiranim likovima, među ostalim u serijama "Family Guy" i "American Dad".
Stewart će se posthumno pojaviti i kao profesor Charles Xavier u nadolazećem Marvelovu filmu Avengers: Doomsday, čija je premijera predviđena za prosinac 2026.
Njegovom smrću filmska i televizijska industrija izgubile su glumca čija je karijera povezivala klasično britansko kazalište i neke od najpoznatijih svjetskih filmskih franšiza.
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