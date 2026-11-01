Redatelj kultnog filma s De Nirom i Pacinom slučajno se upucao u nogu

Vianney Le Caer/Invision/AP

Redatelj Michael Mann, najpoznatiji po svome kriminalističkom trileru "Vrućina", ozlijeđen je u nesreći u streljani u Los Angelesu, potvrdila je njegova glasnogovornica za novinsku agenciju dpa.

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83-godišnjak je zadobio "površne ozljede" u nesreći u subotu, prima zdravstvenu skrb te se sprema napustiti bolnicu, rekla je glasnogovornica.

Portal TMZ prvi je izvijestio o nesreći, pozivajući se na policijske izvore.

Prema TMZ-u, Mann, koji je iskusan rekreativni strijelac, slučajno se ustrijelio u nogu dok je pokušavao staviti pištolj u futrolu.

Mann je poznat po režiranju sirovih kriminalističkih trilera u kojima su glumile neke od najvećih holivudskih zvijezda.

U njegovom klasiku iz 1995. godine "Vrućina" Robert De Niro utjelovljava kriminalnog genija kojem je za petama detektiv kojeg glumi Al Pacino, u napetoj igri mačke i miša.

U filmu "Kolateral" iz 2004. godine, Tom Cruise igra beskrupuloznog plaćenog ubojicu koji krstari ulicama Los Angelesa noću. Mann je također režirao filmsku adaptaciju televizijske serije "Poroci Miamija" u kojem Colin Farrell i Jamie Foxx glume detektive koji hvataju kriminalce.