tragedija kod Zagreba
Uhićen vozač autobusa iz Srbije
Uhićen je 55-godišnji Srbin, a tužiteljstvo traži istražni zatvor nakon smrtonosnog slijetanja kod Zagreba.
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Dok se još uvijek 33 putnika autobusa smrti srbijanskog prijevoznika oporavljaju od stravičnih posljedica slijetanja s kolnika autoceste A3 u nedjelju rano ujutro, 55-godišnjeg državljanina Srbije čeka kaznena prijava zbog koje mu prijeti višegodišnji zatvor, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list.
Nakon saniranih lakših ozljeda on je, doznaje Jutarnji list, uhićen i nalazi se pod ingerencijom policije te će po dovršetku istraživanja biti predan pritvorskom nadzorniku zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. A s obzirom na to da je riječ o stranom državljaninu, sudeći prema svemu, tužiteljstvo će za njega najvjerojatnije zatražiti istražni zatvor po više osnova.
Je li vozač zaspao ili je nešto drugo uzrok njegova skretanja s ceste, još nije poznato
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