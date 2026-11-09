Uhićen vozač autobusa iz Srbije

Nakon saniranih lakših ozljeda on je, doznaje Jutarnji list, uhićen i nalazi se pod ingerencijom policije te će po dovršetku istraživanja biti predan pritvorskom nadzorniku zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. A s obzirom na to da je riječ o stranom državljaninu, sudeći prema svemu, tužiteljstvo će za njega najvjerojatnije zatražiti istražni zatvor po više osnova.