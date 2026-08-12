Stručnjak za sanaciju otpada: U Gospiću nije riječ o izvanrednoj situaciji. Sve drugo se gura pod tepih

"Komplikacija je velika jer se radi o različitim vrstama otpada. Odlagališta opasnog otpada u Njemačkoj i Austriji ne primaju otpad koji je energetski vrlo jak. Spalionica, s druge strane, ne želi primati otpad koji je miješan sa zemljom i inertnim materijalom. Najvjerojatnije će se krenuti s nekom pred-obradom otpada; odvojio bi se opasni od neopasnog otpada, a ovaj potonji onda spalio u spalionici. Mislim da će se vrlo brzo raspisati javni natječaj. Nažalost, mislim da će cijena biti vrlo visoka, iznad 80 milijuna eura."