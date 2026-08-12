Danko Fundurulja
Stručnjak za sanaciju otpada: U Gospiću nije riječ o izvanrednoj situaciji. Sve drugo se gura pod tepih
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ekspert za projektiranje i sanacije odlagališta otpada te predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Danko Fundurulja, koji sudjeluje u sanaciji otpada iz Gospića.
"Situacija nije jednostavna; radi se o miješanom otpadu, izložen je opasan, inertan i komunalan otpad od preko 40.000 kubika. Prva mjera trebala bi onemogućiti daljnje zagađenje, dakle otpad treba prekriti vodonepropusnim materijalom, a nakon toga krenuti na sanaciju", kaže Danko Fundurulja.
Sanacija je vrlo kompleksna
"Sanacija je vrlo kompleksna, a i tema je nezahvalna jer su se svi u državi uključili sa svojim mišljenjima o otpadu u Gospiću. Problem je to što Hrvatska nema niti jedno odlagalište opasnog otpada, nema spalionicu niti građevinu za obradu opasnog otpada", dodaje.
Fundurulja napominje kako plan za gospodarenje opasnim otpadom postoji još od 1994., ali nikada nije implementiran.
"Još davne 1994. napravljena je studija o gospodarenju opasnim otpadom; tamo je propisan danski model - da svaka županija ima svoj sakupljački centar, a negdje u Slavoniji trebalo je pronaći lokaciju za mini centar, spalionicu i odlagalište opasnog otpada. Nažalost, u tih trideset i nešto godina nitko nije pokrenuo sustav gospodarenja opasnim otpadom u Hrvatskoj", kaže Fundurulja.
Cijena - iznad 80 milijuna eura
Napominje i kako probleme stvara činjenica da se u Gospiću nalazi nekoliko vrsta otpada.
"Komplikacija je velika jer se radi o različitim vrstama otpada. Odlagališta opasnog otpada u Njemačkoj i Austriji ne primaju otpad koji je energetski vrlo jak. Spalionica, s druge strane, ne želi primati otpad koji je miješan sa zemljom i inertnim materijalom. Najvjerojatnije će se krenuti s nekom pred-obradom otpada; odvojio bi se opasni od neopasnog otpada, a ovaj potonji onda spalio u spalionici. Mislim da će se vrlo brzo raspisati javni natječaj. Nažalost, mislim da će cijena biti vrlo visoka, iznad 80 milijuna eura."
"Najveći problem je jedna crna hrpa koja ima 5.000 tona. Fond za zaštitu okoliša raspisao je natječaj za zbrinjavanje te vrste otpada. Krenut će se i s imobilizacijom zagađenja, prekrit će se odlagalište otpada gdje imamo 40.000 tona miješanog otpada. Nakon toga odmah bi trebao krenuti natječaj za zbrinjavanje te vrste otpada."
"Mora se poštovati zakonska procedura"
Dodaje kako činjenica kako se nitko od potencijalnih izvođača nije javio na prvi rok natječaja ne mora sama po sebi značiti ništa.
"Uključen sam u način sanacije, ona traje već nekoliko mjeseci. Očekuje se u vrlo kratkom roku objava natječaja za kompletnu sanaciju. Ako imate cijenu od 10 milijuna, a ukupna cijena je recimo 100 milijuna, naravno da se nitko neće javiti na natječaj. Sada će se cijena korigirati i pretpostavljam da će se netko javiti. Ne mogu unaprijed govoriti", prokomentirao je činjenicu da se nitko od potencijalnih izvođača sanacije nije javio na prvom natječaju."
"Mora se poštovati zakonska procedura RH, imamo dovoljno vremena da se pregovaračkim postupkom odabere izvođač radova. Ne bi se smjelo dozvoliti da se to protegne mjesecima", kaže.
Dodaje kako ne vidi razloga za, kako kaže, "katastrofične" izjave, budući da se, prema njegovom sudu, ne radi o izvanrednoj situaciji.
"Po mom sudu, nije riječ o izvanrednoj situaciji. Radi se o nelegalnom odlaganju otpada koji ne predstava bitnu ugrozu za okoliš. Priča se o ekocidu, ali ekocid je trajno uništenje flore i faune. Ovdje imamo oštećen dio flore, desetak stabala uz sami rub. Nemamo, osim toga, trajno uništavanje. Bez daljnjega treba krenuti u sanaciju što prije, ali ako smo čekali dvije godine, za mjesec dana se neće ništa posebno dogoditi."
Zanemaruju se ostala nelegalna odlagališta
Zabrinutima preporučuje da pročitaju izvještaj vještaka.
"Nezahvalno je davati bilo kakve izjave, predlažem svima da pročitaju izvještaj vještaka, u kojemu su napravljena sva moguća istraživanja. Tko god želi, može vidjeti kakva je situacija i sam zaključiti o čemu se radi. Mislim da katastrofične izjave samo vode u daljnje ogorčenje stanovništva i još veće probleme nego što ih imamo."
"Zanemaruje se da u Zagrebu imate nelegalna odlagališta otpada koja nastaju konstantno, o tome se prestalo pričati. Imate odlagališta opasnog otpada u Rijeci, do danas to nije sanirano. Sve druge sanacije se guraju pod tepih i o njima se ne priča", kaže Fundurulja.
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