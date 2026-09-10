Hrvatska jedina u EU-u nema spalionicu: Hoće li energane postati dio rješenja?

"Za mene to nije pitanje. Ako nemamo sustav kontrole, ako se u Hrvatskoj mogao uvoziti opasan otpad, a da to nitko nije primijetio niti išta poduzeo, kako ćemo znati što se ondje spaljuje, odakle se to dovozi, koji je nusprodukt i gdje taj nusprodukt završava? Ako nemate sustav, onda je ovo pitanje njegova nefunkcioniranja i korumpiranih ljudi na ključnim položajima, a ne ovog ili onog modela. Ako ćemo govoriti o modelu, nisam siguran kako se spalionice uklapaju u sve ciljeve koje nam je Europska komisija postavila u pogledu odvajanja otpada", poručio je Nikola Grmoja iz Mosta.