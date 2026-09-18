svakodnevna borba
Hrvatska kasni s rješenjem problema otpada: Od ilegalnih deponija do izbjegavanja političkih odluka
Predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom Lana Krišto govorila je za HRT o problemu otpada s kojim Hrvatska nikako da se izbori.
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Ilegalni deponiji, smrad pod prozorima i struka koja gubi bitku protiv zelenog populizma i 'strah' od novih sortirnica... Sve su to problemi s kojima se Hrvatska gotovo svakodnevno susreće. Otpad je postao unosan biznis, a istovremeno i ogroman politički problem.
Hrvatska danas oporabljuje oko 35 posto svog otpada, kazala je Krišto za HRT i dodala da je cilj 65 posto. Odlažemo pak oko 50 posto otpada, a cilj je oko 10 posto. Rok za postizanje ciljeva je do 2035. s tim da imamo pravo na odgodu od pet godina.
Napredak postoji, ali joj se čini da presporo ide. Koči ga, kaže, najviše administracija, građani koji "ne žele to u svom dvorištu", politika koja nije spremna to napraviti u svom mandatu te odgađa neke bitne odluke i prebacuje ih na "nekog drugog".
Bez energana, tvrdi Krišto, ciljevi će se teško moći ostvariti, a prvi bi, kazala je, energane mogli imati - Zagreb i Šibenik (Bikarac).
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