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s prosvjeda hodaj za liku

Dušica Radojčić: "Zdravlje i čisti okoliš ne poznaju ideologiju, zato su ovdje ljudi svih opredijeljenja"

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N1info
|
05. ruj. 2026. 11:29
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Dušica Radojčić
N1

Dušica Radojčić iz Možemo razgovarala je u Zagrebu na prosvjedu za Liku s našom Katarinom Plantak.

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"Gospić i Lika su simbol korupcije i nebrige za građane. A zdravlje i čisti okoliš ne poznaju ideologiju, zato su ovdje ljudi svih opredijeljenja. Ne bi bilo ovdje da je sve u redu ili da je sustav funkcionalan.

Iako ovo nije politički skup, jasno da je do ove situacije došlo zbog HDZ-a, zbog neodgovornosti koja je dopustila da se ovo dogodi. Od odgovornosti se ne može pobjeći i svi ovi ljudi su došli potaknuti Vladu da što prije sanira ne samo odlagalište u Gospiću nego i u drugim dijelovima Hrvatske.

Poručuju Vladi da je ona odgovorna.

Mi očekujemo učinkovitije gospodarenje otpadom i ovdje s građanima tražimo odgovornost. Vidjeli smo da se nitko od vladajućih nije ispričao ili preuzeo odgovornost.

Ovdje smo da bismo jasno istaknuli da su odgovorni HDZ i premijer Andrej Plenković", rekla je Dušica Radojčić iz Možemo.

N1 televizija i portal događaje prate iz minute u minutu.

Teme
gospić gospodarenje otpadom hodaj za liku politička odgovornost prosvjed hodaj za liku sanacija odlagališta

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