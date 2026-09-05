s prosvjeda hodaj za liku
Dušica Radojčić: "Zdravlje i čisti okoliš ne poznaju ideologiju, zato su ovdje ljudi svih opredijeljenja"
Dušica Radojčić iz Možemo razgovarala je u Zagrebu na prosvjedu za Liku s našom Katarinom Plantak.
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"Gospić i Lika su simbol korupcije i nebrige za građane. A zdravlje i čisti okoliš ne poznaju ideologiju, zato su ovdje ljudi svih opredijeljenja. Ne bi bilo ovdje da je sve u redu ili da je sustav funkcionalan.
Iako ovo nije politički skup, jasno da je do ove situacije došlo zbog HDZ-a, zbog neodgovornosti koja je dopustila da se ovo dogodi. Od odgovornosti se ne može pobjeći i svi ovi ljudi su došli potaknuti Vladu da što prije sanira ne samo odlagalište u Gospiću nego i u drugim dijelovima Hrvatske.
Poručuju Vladi da je ona odgovorna.
Mi očekujemo učinkovitije gospodarenje otpadom i ovdje s građanima tražimo odgovornost. Vidjeli smo da se nitko od vladajućih nije ispričao ili preuzeo odgovornost.
Ovdje smo da bismo jasno istaknuli da su odgovorni HDZ i premijer Andrej Plenković", rekla je Dušica Radojčić iz Možemo.
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