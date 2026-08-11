bivša ministrica o otpadu
Mirela Holy: Ovo je najbolji pokazatelj koliko je Vladi, ali i oporbi, stalo do zaštite okoliša
N1 Hrvatska
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11. kol. 2026. 12:08
| Novi dan
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Gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bila je Mirela Holy, bivša ministrica zaštite okoliša. Razgovarali su o odlagalištu otpada u Gospiću.
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