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bivša ministrica o otpadu

Mirela Holy: Ovo je najbolji pokazatelj koliko je Vladi, ali i oporbi, stalo do zaštite okoliša

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N1 Hrvatska
|
11. kol. 2026. 12:08
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Gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bila je Mirela Holy, bivša ministrica zaštite okoliša. Razgovarali su o odlagalištu otpada u Gospiću.

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Teme
mirela holy n1 hrvatska novi dan video n1tv

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