Stručnjak: Energana na otpad ne može riješiti problem Gospića, za njezinu gradnju treba osam do deset godina

"Pozitivno je da se sada otvorila tema energetske obrade otpada i takozvanih energana na otpad, odnosno spalionica otpada u pravnom smislu, znači da se radi o spaljivanju otpada. Ali s tom temom ne možemo riješiti trenutni problem u Gospiću, zato što, da biste takvo postrojenje projektirali i proveli sve postupke koje trebate u smislu zaštite okoliša i ostalih aspekata i da biste ga sagradili, potrebno je svakako nekih šest do osam, u najboljoj situaciji realno je osam do deset godina", rekao je Šarc.