konkurencija iz kine
Masovni otkazi: Poznati proizvođači automobila u velikim problemima, tisuće ljudi ostaju bez posla
Dva velika europska proizvođača automobila, Mercedes-Benz i Volvo, suočavaju se s ozbiljnim poslovnim izazovima zbog kojih su najavili nove mjere štednje i smanjenje broja zaposlenih. Dok njemački Mercedes priprema novi program dobrovoljnih odlazaka uz otpremnine, švedski Volvo planira ukidanje približno 2500 radnih mjesta diljem svijeta. Obje kompanije osjećaju posljedice sve snažnije konkurencije na kineskom tržištu, a dodatni pritisak stvaraju promjenjiva potražnja i nepovoljni uvjeti poslovanja.
Mercedes-Benz će od prosinca 2026. ponovno ponuditi zaposlenicima mogućnost dobrovoljnog odlaska iz kompanije uz financijsku naknadu. Odluka se odnosi na desetke tisuća zaposlenika u administraciji, financijama, razvoju i drugim sektorima koji nisu izravno uključeni u proizvodnju automobila.
Informaciju je prvi objavio njemački WirtschaftsWoche, pozivajući se na interno pismo uprave zaposlenicima, a kompanija je potom potvrdila planove njemačkom javnom servisu SWR.
Za razliku od prethodnih programa, nova ponuda prvi put obuhvaća i zaposlenike na višim rukovodećim položajima.
Ipak, odlazak iz kompanije neće biti obvezan. Program se temelji na načelu dvostruke dobrovoljnosti, što znači da zaposlenik mora pristati na odlazak, ali i poslodavac mora odobriti njegov zahtjev.
Prema pisanju njemačkih medija, u prethodnom programu, koji je trajao od travnja 2025. do ožujka 2026. godine, Mercedes je napustilo oko 5500 zaposlenika.
Otpremnine u Mercedesu mogu dosegnuti i 500.000 eura
Koliko je situacija ozbiljna, pokazuje i činjenica da je Mercedes pojedinim zaposlenicima spreman ponuditi iznimno visoke otpremnine.
Prema informacijama njemačkog SWR-a, rukovoditelji s dugogodišnjim stažem mogli bi dobiti između 400.000 i 500.000 eura za dobrovoljni odlazak. Visina naknade ovisi o plaći, duljini radnog staža i drugim uvjetima, pa se navedeni iznosi ne odnose na sve zaposlenike.
Kompanija predviđa i dodatni poticaj od deset posto za one koji brzo odluče prihvatiti ponudu.
Glavni razlog novih mjera štednje pogoršanje je poslovnih rezultata, osobito na kineskom tržištu.
Prema službenim podacima, prodaja Mercedesovih osobnih automobila u Kini pala je za 30 posto u drugom tromjesečju 2026. godine, dok je u trećem tromjesečju zabilježen pad od čak 31 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Istodobno, prodaja automobila ove marke u Europi i Sjevernoj Americi bilježi rast, no to nije dovoljno da nadoknadi gubitke na jednom od najvažnijih svjetskih tržišta.
Mercedes je u trećem tromjesečju diljem svijeta prodao ukupno 491.700 osobnih i lakih gospodarskih vozila, što je šest posto manje nego godinu dana ranije.
Uprava kompanije navodi da je cilj programa smanjenje troškova, jačanje konkurentnosti i dugoročno očuvanje radnih mjesta u Njemačkoj.
Međutim, ostaje pitanje koliko će zaposlenika prihvatiti ponudu, osobito u trenutku kada se sve veći broj kompanija iz automobilske industrije suočava sa sličnim problemima.
Volvo ukida 2500 radnih mjesta, najviše u Švedskoj
Dok Mercedes pokušava smanjiti broj zaposlenih dobrovoljnim odlascima, švedski Volvo Cars najavio je konkretan plan smanjenja broja radnih mjesta.
Kompanija je 23. listopada 2026. priopćila da planira ukinuti približno 2500 radnih mjesta diljem svijeta, od čega se čak 2000 nalazi u Švedskoj.
Smanjenje broja zaposlenih provodit će se raskidom ugovora s vanjskim suradnicima, prirodnim odljevom radnika i ciljanim sporazumnim raskidima radnog odnosa.
Odluka je donesena nakon iznimno loših financijskih rezultata u trećem tromjesečju 2026. godine.
Volvo je zabilježio prilagođeni operativni gubitak od 3,7 milijardi švedskih kruna, dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvario dobit od 5,8 milijardi kruna.
Prihodi kompanije pali su s 86,4 milijarde na 66,9 milijardi švedskih kruna, što pokazuje koliko su se poslovni uvjeti pogoršali u relativno kratkom razdoblju.
Posebno zabrinjava situacija u Kini, gdje su prihodi kompanije gotovo prepolovljeni. Velik problem predstavljaju lokalni proizvođači električnih automobila, koji nude sve konkurentnije modele po nižim cijenama.
Na američkom tržištu Volvo se suočava s dodatnim pritiscima zbog carina i ukidanja pojedinih poticaja za kupnju elektrificiranih vozila.
Zbog svega toga kompanija planira dodatno smanjenje troškova od pet milijardi švedskih kruna, a puni financijski učinci tih mjera očekuju se do kraja 2027. godine.
Iako smanjuje broj zaposlenih, Volvo ne odustaje od razvoja novih automobila. Kompanija planira predstaviti 13 novih modela do kraja 2030. godine, uključujući vozila posebno prilagođena kineskom, europskom i američkom tržištu.
Europska automobilska industrija pred velikim izazovima
Problemi Mercedesa i Volva pokazuju koliko se globalna automobilska industrija promijenila posljednjih godina.
Europski proizvođači, koji su desetljećima dominirali tržištem luksuznih automobila, sada se suočavaju sa snažnom konkurencijom kineskih kompanija, osobito u segmentu električnih vozila.
Istodobno, velika ulaganja u razvoj novih tehnologija, promjene trgovinskih pravila i pritisak na prodajne cijene dodatno otežavaju poslovanje.
Ipak, važno je razlikovati mjere koje provode ove dvije kompanije. Volvo je najavio ukidanje približno 2500 radnih mjesta, dok Mercedes zasad nije objavio koliko zaposlenika želi obuhvatiti novim programom dobrovoljnih odlazaka.
Iako uprave obiju kompanija tvrde da su mjere štednje nužne kako bi dugoročno očuvale konkurentnost, jasno je da zaposlenike očekuje razdoblje neizvjesnosti.
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