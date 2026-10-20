Nova pravila za hrvatske bolnice: Jednoj smanjili limit za čak pola milijuna eura

"Limit za Vinkovačku bolnicu je 650 tisuća eura, što je u ovom trenutku nama sasvim dostatno. Nemamo poteškoća s nabavkom lijekova i nadamo se da nećemo imati nekih izvanrednih situacija, ali uvijek postoji mogućnost da uz obrazloženje zatražimo da nam se taj limit poveća. Tako u ovom trenutku, kažem, u zadnja tri mjeseca nemamo nikakav problem u opskrbi", rekao je Krunoslav Šporčić, ravnatelj OB Vinkovci za Dnevnik Nove TV.