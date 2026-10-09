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Trump i Putin dogovorili sporazum oko dizela: "Isporučit će više od 300.000 tona"
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da se Rusija složila odmah isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište, nakon onoga što je opisao "vrlo uspješnim" razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
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Donald Trump dodao je da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još tri milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500.000 tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga.
Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti.
Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je da je Rusija spremna početi snabdijevati dodatne količine dizela SAD-u i drugim zemljama u listopadu.
Dodao je da bi se ruski izvoz trebao dodatno povećati u studenom i prosincu nakon što se rafinerije vrate u operativno stanje nakon održavanja.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao "investiciju u rat koji mora biti završen".
"Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu", napisao je Zelenskij na X-u.
"Rusija će 'uzvratiti' dizel daljnjim terorom i perfidnošću. Dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima", istaknuo je Zelenskij.
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