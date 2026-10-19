pozvao na suradnju
Papa Lav razgovarao sa Zelenskim, poznati detalji
Papa Lav je u ponedjeljak telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, priopćio je Vatikan te pozvao Ukrajinu i Rusiju na suradnju kako bi se omogućio ulazak pomoći i hrane u blokirani grad Oleški.
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Stanovnici ukrajinskog grada, koji je od veljače 2022. pod okupacijom ruskih snaga, izvijestili su o sve težoj krizi s hranom.
"Papa je izrazio nadu da će suradnja obiju strana omogućiti dostavu hrane i medicinske pomoći, kao i dobrovoljnu i sigurnu evakuaciju civilnog stanovništva", navodi se u priopćenju Vatikana.
Papa, koji se oporavlja od operacije raka pluća, u petak je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i zamolio ga da dogovori prekid vatre kako bi se omogućio ulazak pomoći u Oleški.
Kremlj je nakon toga priopćio da je Putin pristao surađivati s Papom na organizaciji opskrbe za taj grad, no nije spomenuo prekid vatre.
Papa, koji je na tu dužnost stupio u svibnju 2025., sastao se sa Zelenskim nekoliko puta.
Posljednji put susreli su se u prosincu u papinskoj rezidenciji u Castel Gandolfu u Italiji, nakon čega je Papa pozvao europske čelnike na zajednički pristup u pregovorima o miru između Rusije i Ukrajine.
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