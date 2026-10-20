Protuzračna obrana
Američki dužnosnici: Blokirana je isporuka Patriota Ukrajini
Bijela kuća blokirala je isporuku projektila Patriot Ukrajini, izjavili su američki dužnosnici.
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Za prijenos presretačkih projektila iz zemalja prijateljski naklonjenih Ukrajini potrebno je odobrenje američkog ministra obrane Petea Hegsetha, prenosi The Telegraph.
Iako Hegseth nije službeno odbio sporazume koji uključuju druge zemlje osim SAD-a, koji kao proizvođač zadržava kontrolu nad oružjem, nije poduzeo potrebne korake za njihovo odobrenje, rekli su izvori za The Washington Post.
Prošlog je tjedna jedan ukrajinski dužnosnik izjavio za Post da su Kijevu u zalihama preostala „samo dva-tri“ projektila, ključna za presretanje ruskih projektila. Volodimir Zelenski optužio je SAD da namjerno odgađa isporuke njegovoj zemlji pogođenoj ratom, uoči razgovora s visokim američkim izaslanikom u utorak.
U ponedjeljak su u ruskim napadima na Ukrajinu u Harkivu ubijeni jednogodišnje dijete u dječjim kolicima, još dvoje male djece i troje odraslih. Također u ponedjeljak, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je SAD upozorio Ukrajinu na ruski napad balističkim projektilima na Kijev samo 60 sekundi prije napada.
„To nije točno“
Američki državni tajnik Marco Rubio nazvao je „skandaloznim“ tvrdnje da ljudi u Ukrajini umiru zato što im SAD uskraćuje informacije.
„Vidio sam da je netko povezan s ukrajinskom vladom izjavio da ljudi u Ukrajini umiru zato što im SAD uskraćuje informacije“, rekao je tijekom posjeta Indiji.
„To je skandalozno. To je nečuveno. To jednostavno nije istina. To nije točno.“
Zanijekao je da SAD namjerno uskraćuje vojnu opremu Ukrajini, ali je priznao da bi moglo biti točno da jedna pošiljka presretačkih projektila kupljenih za ukrajinske snage nije isporučena.
„Mislim da je najvažnije što iz ovoga trebate zaključiti da nije postojala nikakva namjerna politička direktiva čiji bi cilj bio naštetiti Ukrajini“, rekao je.
Donald Trump je, prema njegovim riječima, „frustriran“ optužbama da je namjerno naštetio Ukrajini, uključujući tvrdnje da je naredio obustavu razmjene obavještajnih podataka.
„Ne voli kada ga se optužuje za stvari koje nisu istinite, uključujući tvrdnje da je na neki način naredio prekid razmjene obavještajnih podataka“, rekao je Rubio. „A to nije istina. To je više puta ponovio.“
Američki predsjednik nastavio je napadati Zelenskog i sve se snažnije priklanjati Rusiji. Ukrajinske napade na ruske rafinerije nafte naveo je kao razlog naglog rasta cijena goriva, iako se taj rast uglavnom pripisuje njegovu ratu protiv Irana. Također je ustvrdio da njegov ukrajinski kolega izbjegava završetak rata kako bi ostao na vlasti te pozvao na njegovu smjenu.
Trump je u ponedjeljak poručio Zelenskom da se „prisjeti“ njihove svađe u Ovalnom uredu na početku njegova drugog mandata, tijekom koje su on i potpredsjednik JD Vance napali ukrajinskog čelnika, nakon čega je Zelenski bio izbačen iz Bijele kuće.
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