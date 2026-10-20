Američki dužnosnici: Blokirana je isporuka Patriota Ukrajini

Američki predsjednik nastavio je napadati Zelenskog i sve se snažnije priklanjati Rusiji. Ukrajinske napade na ruske rafinerije nafte naveo je kao razlog naglog rasta cijena goriva, iako se taj rast uglavnom pripisuje njegovu ratu protiv Irana. Također je ustvrdio da njegov ukrajinski kolega izbjegava završetak rata kako bi ostao na vlasti te pozvao na njegovu smjenu.