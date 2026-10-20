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PROZVALI VLAST I MEDIJE

FOTO / Torcida se požalila: Ovo je poruka koju nam je policija zabranila

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20. lis. 2026. 07:47
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Ilustracija: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Navijačka skupina Torcida objavila je fotografiju transparenta za koji tvrdi da joj je policija zabranila isticanje na utakmici Hajduka i Varaždina

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Hajdukova navijačka skupina Torcida na svojoj je službenoj Facebook stranici objavila fotografiju transparenta koji, kako tvrdi, nije smjela istaknuti na nedavnoj prvenstvenoj utakmici protiv Varaždina na Poljudu. Hajduk je taj susret dobio rezultatom 1:0.

Na transparentu se nalazila poruka upućena vlastima i medijima, u kojoj navijači dovode u pitanje razloge zbog kojih se pozornost javnosti usmjerava na navijačke povike.

"Kad se mediji i Vlada dižu na noge zbog uzvika koji su dio navijačkog folklora, očito je da se fokus sa glavnih problema države maknit mora", pisalo je na transparentu.

Uz fotografiju su na svojoj Facebook stranici objavili i poruku: "Poruka koja je zabranjena od strane policije na zadnjoj utakmici. SLOBODA GOVORA U 2026. GODINI".

Sramotno ponašanje

Splitska navijačka skupina posljednjih je dana u središtu pozornosti zbog sramotnog ponašanja svojih članova uoči i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa u Konferencijskoj ligi.

Tijekom kortea splitskim ulicama prije susreta pojedinci su uzvikivali antisemitske i nacističke poruke, što, dakako, nije sloboda govora.

Dosad su prijavljene 23 osobe.

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