Preminuo Ivan Gudelj, legenda Hajduka

No, tada se uspio izdići iznad Inače, Ivan Gudelj jedan je od najvećih nogometaša Hajduka u povijesti, za splitskog je velikana nastupio 362 puta i zabio 93 golova, a za reprezentaciju Jugoslavije ubilježio je 33 nastupa uz tri pogotka, a nastupio je na OI 1980. godine, na SP-u 1982. te na Euru 1984. godine.