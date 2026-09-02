nakon teške bolesti
Preminuo Ivan Gudelj, legenda Hajduka
Legendarni nogometaš Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti.
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Ivan Gudelj bio je slavni nogometaš Hajduka i veliki nogometni talent koji je bio pred potpisom za Real Madrid. Međutim, sve se srušilo kada je doznao da ima hepatitis B, zbog čega je prekinuo nogometnu karijeru, a umjesto Bernabeua završio je u bolničkoj sobi, piše Večernji list.
No, tada se uspio izdići iznad Inače, Ivan Gudelj jedan je od najvećih nogometaša Hajduka u povijesti, za splitskog je velikana nastupio 362 puta i zabio 93 golova, a za reprezentaciju Jugoslavije ubilježio je 33 nastupa uz tri pogotka, a nastupio je na OI 1980. godine, na SP-u 1982. te na Euru 1984. godine.
Gudelj je sam prolazio kroz teška razdoblja budući da se u 26. godini života morao ostaviti nogometa jer doznao da boluje od hepatitisa B. A trebao je potpisati za Madrid.
Nakon što je osjetio oštru bol u mišiću, Gudelj se srušio tijekom susreta Hajduka i Crvene zvezde na Poljudu. Bila je to njegova posljednja utakmica, a ubrzo mu je dijagnosticiran hepatitis.
Najbolji mladi igrač Europe 1979., najmlađi kapetan u povijesti reprezentacije Jugoslavije, jedan od idealnih 11 Svjetskog prvenstva u Španjolskoj 1982. godine iznenada obolijeva od opakog virusa.
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