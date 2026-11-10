"Nazvali su ih Zagrepčanka. Mogu ih nazvati Osječanka, mogu ih nazvati Splićanka i Riječanka. Mogu nazvati kako god hoće. Taj naziv je izuzetno uznemirio prvenstveno sve nas koji promatramo i koji smo to čuli. I ja se nadam da će se nova garnitura vlasti u Srbiji ograditi od takve retorike, da će se ograditi od retorike koja je devedesetih godina i dalje zadržana Miloševićevom politikom, pa skroz do Aleksandra Vučića", poručio je Anušić.