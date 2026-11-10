naoružavanje ili ne?
Anušić: "Što god da Srbija radi, mi se na to ne trebamo obazirati..."
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u utorak da se ne treba obazirati na to što radi Srbija glede naoružavanja i retorike, već Hrvatska treba raditi dalje na modernizaciji svoje vojske.
"Nećemo zaustaviti modernizaciju Hrvatske vojske kakve god poruke bile dolazile, da li iz Srbije ili iz neke druge zemlje, nastavit ćemo dalje raditi ono što smo obećali i ono što smo se dogovorili, a to je snažna i jaka Hrvatska vojska", odgovorio je Ivan Anušić zastupniku Tomislavu Josiću (DP).
On je pitao misli li da će doći do poboljšanja odnosa Hrvatske i Srbije i ima li Hrvatska odgovor na njihovo naoružavanje.
"Što god da Srbija radi, da li se naoružavala, da li se ne naoružavala, da li je imala neprijateljsku, napadačku retoriku, da li je ta retorika korektna ili nekorektna, mi se na to ne trebamo obazirati" poručio je Anušić.
Ministar je spomenuo hipersonične rakete dometa 400 kilometara koje Srbija ima.
"Nazvali su ih Zagrepčanka. Mogu ih nazvati Osječanka, mogu ih nazvati Splićanka i Riječanka. Mogu nazvati kako god hoće. Taj naziv je izuzetno uznemirio prvenstveno sve nas koji promatramo i koji smo to čuli. I ja se nadam da će se nova garnitura vlasti u Srbiji ograditi od takve retorike, da će se ograditi od retorike koja je devedesetih godina i dalje zadržana Miloševićevom politikom, pa skroz do Aleksandra Vučića", poručio je Anušić.
Dodao je da se Hrvatska kontinuirano naoružava i modernizira svoju vojsku i da se "više nikad neće dogoditi da Hrvatska nespremna dočeka izjave iz Srbije kakve su bile 90-ih godina.
Ivana Radića (HDZ) zanimalo je koliko je ministar obrane zadovoljan odazivom na temeljno vojno osposobljavanje, na što je Anušić odgovorio da je zadovoljna i vlada i mladi ljudi.
"Ono što je iznenadilo i mene, a iznenadilo je i one koji su bili zagovarali da se temeljno vojno osposobljavanje ponovno ne uvodi, jest to da je odaziv u ova zadnja četiri naraštaja 98, 99 i 97 posto. Znači između jedan i tri posto je onih koji se pozivaju na priziv savjesti ili ne žele ići na temeljno vojno osposobljavanje", rekao je ministar obrane.
Dodao je da su od 3709 ročnika, njih 66 posto obveznici, a 34 posto dragovoljci, a obuku je prošlo i 245 djevojaka što je gotovo 7 posto.
Plenković Pausu: Jeste li i dalje u IDS-u
IDS-ov Dalibor Paus pitao je premijera hoće li Vlada odustati od projekta KOdeCO tvrtke Holcim u cementari Koromačno u Istri.
"Možda je promaklo vašim mutnim radarima, ali preko 7000 ljudi je potpisalo peticiju protiv tog projekta. Zato Vas molim da jasno odgovorite ljudima hoćete li tvrdoglavo i dalje inzistirati na provedbi tog projekta ili ćete poslušati ljude i skinuti ga s liste strateških projekata RH?"
Plenković mu je odgovorio da je Vlada uvijek dok je bio načelnik Barbana odlično s njim surađivala.
"Ne znam što Vam se dogodilo, ne znam zbog čega ste tako naoštreni. Jeste li i dalje u IDS-u ili niste, to ne znam, ali ne djeluje mi kao da jeste. Dakle, radite konflikt zbog konflikta i neke vaše vidljivosti i pritom grubo manipulirate ljudima i govorite im laži", poručio mu je premijer.
Optužio je Pausa za orkestriranu manipulaciju na terenu.
"Našli ste osuđenog silovatelja koji je sad rehabilitiran, pa mu neću govoriti ime, da vam bude kolovođa prosvjeda ovih koji nemaju što raditi kod kuće ili na poslu, pa sto puta prelaze istu zebru ne bi li kamioni koji inače donose isti sadržaj u Holcim radili što rade. Što se tiče projekta KOdeCO,, to je projekt koji radi Holcim s ciljem da se smanji 360.000 tona CO2. Što god odlučite, tako će biti. Evo da ne misle da vas mi na nešto prisiljavamo", rekao je Plenković.
Paus mu je odgovorio citirajući jednog svećenika.
"Političari koji ne podržavaju narod nisu dobri političari. Mijenjajte ih na izborima. To je poruka čak i Crkve po pitanju zaštite prostora i po pitanju ekologije. Zato vas pozivam još jednom, dođite u Istru. Sve ovo što ste rekli o ovom otpadu iz Gospića recite tim ljudima", rekao je Paus.
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